Туристы в панике бегут с Санторини: что случилось на райском острове (фото, видео)

Оползень на острове Санториним / © скриншот с видео

Известный греческий курорт Санторини оказался под завесой пыли после мощного оползня. Местные жители и туристы с ужасом бежали с райского острова, где всего полгода назад фиксировали сильные землетрясения.

Об этом сообщает Protothema.

Массив грунта соскользнул со скал в поселке Имеровигли и обвалился в море. Местные жители связывают катастрофу с серией землетрясений, охвативших Санторини в начале 2025 года, а также с активным строительством в этом районе.

За месяц тогда было зафиксировано более 20 тыс. подземных толчков. Власти объявили чрезвычайное положение, ведь землетрясения происходили каждые десять минут. Около 11 тыс. человек — более половины населения острова — вынуждены были покинуть свои дома.

Специалисты считают, что сочетание сейсмической активности и хаотичной застройки нарушило стабильность почв. На видео очевидцев видно, как белый городок с характерными голубыми куполами накрывает плотное облако пыли.

«Санторини — остров с уязвимой геоморфологией, а когда добавляется давление чрезмерной застройки, риск оползней многократно возрастает», — объяснили эксперты, прибывшие на место инцидента.

В отчетах отмечается, что участок, который обвалился, был перегружен из-за строительства нового сооружения.

Профессор Афинского университета Эфтимиос Леккас подчеркнул, что крутые склоны, высокая сейсмичность и специфическая геологическая структура делают Санторини чрезвычайно уязвимым к оползням. Каменистые породы здесь легко разрушаются, создавая опасность новых обвалов.

Профессор добавил, что «неконтролируемое» строительство в зоне кальдеры Санторини продолжается, несмотря на планы правительства запретить новые сооружения. Из-за этого отели возводят на склонах с неустойчивыми породами, что повышает риск катастрофических обвалов, особенно во время землетрясений.

После серии землетрясений в начале года премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис пообещал 3 млн евро на строительство аварийного эвакуационного маршрута с юга острова.

Владельцы отелей вынуждены были даже сливать воду из бассейнов, опасаясь, что чрезмерная нагрузка сделает здания еще более уязвимыми.

Многие жители, которые остались на острове, ночевали под открытым небом, опасаясь, что их дома могут рухнуть в любой момент.

Напомним, в феврале возле Санторини произошли два землетрясения магнитудой 5,2 и 4,7 балла. Из-за этого более 11 тыс. человек вынуждены были эвакуироваться. Власти объявили чрезвычайное положение, закрыли школы и предупредили о высоком риске оползней.