Туристы заболели холерой после употребления воды из популярного святого колодца

Вода из источника / © Freepik

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По меньшей мере, семь случаев заболевания холерой в Германии и Великобритании связаны с употреблением воды из популярного «святого колодца» в Эфиопии, которая оказалась зараженной бактериями Vibrio Cholerae.

Об этом говорится в отчете Eurosurveillance.

В феврале в этом году европейские власти были в состоянии повышенной готовности к вспышке холеры после того, как три человека в Германии и четверо в Великобритании заболели этой инфекционной болезнью.

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Быстрое расследование показало, что двое немецких пациентов и трое британских путешествовали в Эфиопию за месяц до этого, и некоторые из них посетили святой источник под названием Бермел Гиоргис в районе Кварра в африканской стране. Названный в честь святого Георгия, Бермел Гиоргис считается святым местом для членов эфиопской православной церкви Тевахедо, которые пьют воду и умываются ею, чтобы извлечь пользу из ее предполагаемых целебных свойств.

Европейские посетители, как сообщается, делали то же, а немецкие путешественники и по крайней мере один из посетителей из Великобритании привезли с собой немного святой воды и поделились ею. Вскоре у них начались такие симптомы, как водянистая диарея и рвота.

Проанализировав пластиковые бутылки со святой водой, которые привезли туристы, врачи обнаружили, что она была заражена Vibrio cholerae, бактериями, вызывающими холеру. Вода фактически кишела бактериями, как утверждают исследователи в своем отчете, опубликованном европейским агентством по мониторингу инфекционных заболеваний.

«Поскольку инфекционная доза V. cholerae O1 оценивается в 105-108 [от 100 000 до 100 миллионов] колониеобразующих единиц (КОЕ), это свидетельствует о том, что святая вода была сильно загрязнена и бактерии оставались жизнеспособными при температуре окружающей среды во время полета и в Европе», — пишут медики.

Еще большее беспокойство вызвал тот факт, что этот вариант Vibrio cholerae был устойчив ко многим антибиотикам. Бактерии развили специализированные гены стойкости, так называемые плазмиды, но антибиотики тетрациклинового ряда все еще были эффективны против них, и все пациенты полностью поправились.

К счастью, вспышки холеры в Европе удалось предотвратить, но этот случай получил огласку как назидательная история, а эксперты по инфекционным заболеваниям призывают путешественников быть осторожными даже во время посещения мест, имеющих религиозное значение.

«Путешественники должны быть хорошо информированы о гигиенических условиях и рисках инфекционных заболеваний в местах, которые они посещают, и не должны пить воду, даже если она имеет религиозное значение», — предупредили эксперты.

Напомним, мужчина, который не мог мочиться, был заражен одним из самых больших человеческих паразитов.