Туркменистан направил военную технику к границе с Афганистаном

Ранее президент США Байден официально объявил, что американская военная миссия в Афганистане завершится 31 августа 2021 года.
К туркменскому городу Серхетабад на границе с Афганистаном прибыл поезд с тяжелой военной техникой: танками, пушками и бронетранспортерами.
Как сообщает Turkmen News, в ночь на 9 июля 2021 года неподалеку от Серхетабада происходила стрельба и мощные взрывы.
Кроме того, источники издания сообщили о неоднократных поднятиях по тревоге пограничных туркменских военных частей и начало эвакуации мирного населения.
Отмечается, что движение "Талибан" на протяжении последних месяцев постепенно усиливает свои позиции в различных афганских провинциях. Это происходит на фоне вывода с афганской территории вооруженных сил США и их партнеров.
Напомним, боевики "Талибана" заявили, что взяли под свой контроль 85% территории Афганистана. Афганские чиновники это утверждение отвергают.