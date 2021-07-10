Туркменистан направил военную технику к границе с Афганистаном

Туркменистан направил военную технику к границе с Афганистаном

Ранее президент США Байден официально объявил, что американская военная миссия в Афганистане завершится 31 августа 2021 года.

К туркменскому городу Серхетабад на границе с Афганистаном прибыл поезд с тяжелой военной техникой: танками, пушками и бронетранспортерами.

Как сообщает Turkmen News, в ночь на 9 июля 2021 года неподалеку от Серхетабада происходила стрельба и мощные взрывы.

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Кроме того, источники издания сообщили о неоднократных поднятиях по тревоге пограничных туркменских военных частей и начало эвакуации мирного населения.

Отмечается, что движение "Талибан" на протяжении последних месяцев постепенно усиливает свои позиции в различных афганских провинциях. Это происходит на фоне вывода с афганской территории вооруженных сил США и их партнеров.

Напомним, боевики "Талибана" заявили, что взяли под свой контроль 8 5% территории Афганистана. Афганские чиновники это утверждение отвергают.

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