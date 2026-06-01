ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
35
Время на прочтение
1 мин

Турция готовится к визиту Трампа на саммит НАТО: в Анкаре сделали заявление

В Турции продолжается подготовка к июльскому саммиту НАТО, и власти страны рассчитывают принять президента США Дональда Трампа.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Комментарии
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

В Турции активно готовятся к саммиту НАТО, который состоится в июле, в том числе к возможному приезду президента США Donald Trump.

Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Hakan Fidan в комментарии иностранным журналистам, передает TRT Haber .

По словам главы турецкой дипломатии, президент Турции Recep Tayyip Erdogan неоднократно общался с американским лидером, и во время этих контактов тот не сообщал о намерении пропустить саммит.

"Все наши подготовительные мероприятия по приему президента Трампа продолжаются", - подчеркнул Фидан.

Он также отметил, что Анкара ожидает участия в саммите лидеров и министров обороны стран Индо-Тихоокеанского региона, среди которых Japan, South Korea, Australia и New Zealand.

По словам Фидана, Турция совместно с генеральным секретарем НАТО Mark Rutte работает над финальной программой предстоящего саммита.

Напомним, в США предприняли новую попытку объявить импичмент Дональду Трампу — в Конгресс подана соответствующая резолюция. В нем изложено 13 пунктов обвинения, охватывающих как внутреннюю политику, так и действия на международной арене.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
35
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie