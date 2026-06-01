- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 35
- Время на прочтение
- 1 мин
Турция готовится к визиту Трампа на саммит НАТО: в Анкаре сделали заявление
В Турции продолжается подготовка к июльскому саммиту НАТО, и власти страны рассчитывают принять президента США Дональда Трампа.
В Турции активно готовятся к саммиту НАТО, который состоится в июле, в том числе к возможному приезду президента США Donald Trump.
Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Hakan Fidan в комментарии иностранным журналистам, передает TRT Haber .
По словам главы турецкой дипломатии, президент Турции Recep Tayyip Erdogan неоднократно общался с американским лидером, и во время этих контактов тот не сообщал о намерении пропустить саммит.
"Все наши подготовительные мероприятия по приему президента Трампа продолжаются", - подчеркнул Фидан.
Он также отметил, что Анкара ожидает участия в саммите лидеров и министров обороны стран Индо-Тихоокеанского региона, среди которых Japan, South Korea, Australia и New Zealand.
По словам Фидана, Турция совместно с генеральным секретарем НАТО Mark Rutte работает над финальной программой предстоящего саммита.
Напомним, в США предприняли новую попытку объявить импичмент Дональду Трампу — в Конгресс подана соответствующая резолюция. В нем изложено 13 пунктов обвинения, охватывающих как внутреннюю политику, так и действия на международной арене.