Турция готовится к визиту Трампа на саммит НАТО: в Анкаре сделали заявление

Дональд Трамп

В Турции активно готовятся к саммиту НАТО, который состоится в июле, в том числе к возможному приезду президента США Donald Trump.

Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Hakan Fidan в комментарии иностранным журналистам, передает TRT Haber .

По словам главы турецкой дипломатии, президент Турции Recep Tayyip Erdogan неоднократно общался с американским лидером, и во время этих контактов тот не сообщал о намерении пропустить саммит.

"Все наши подготовительные мероприятия по приему президента Трампа продолжаются", - подчеркнул Фидан.

Он также отметил, что Анкара ожидает участия в саммите лидеров и министров обороны стран Индо-Тихоокеанского региона, среди которых Japan, South Korea, Australia и New Zealand.

По словам Фидана, Турция совместно с генеральным секретарем НАТО Mark Rutte работает над финальной программой предстоящего саммита.

