Турция осталась без эффективной ПВО против Ирана: к чему здесь Россия

Закупка российских систем С-400 стала стратегическим препятствием для обороны Турции. В ходе войны с Ираном Анкара вынуждена полагаться исключительно на помощь союзников по НАТО, поскольку российские комплексы оказались неэффективны против баллистических угроз и заблокировали модернизацию турецких ВВС.

Техническое бессилие русских систем

Хотя у Турции есть российские системы С-400, в понедельник (30 марта) иранскую ракету снова сбивали силами НАТО. Это уже четвертый случай с начала войны (28 февраля). В турецком Минобороны прямо объяснили: С-400 не используют, потому что натовские комплексы гораздо лучше справляются с баллистическими ракетами.

Опыт русско-украинской войны также продемонстрировал трудности С-400 в противодействии баллистическим целям. Это делает их фактически бесполезными для защиты стратегических объектов Турции, таких как авиабаза Инджирлик.

Двойной удар по обороноспособности Турции

Ситуация с С-400 создала для Анкары две критические проблемы:

Отсутствие современной авиации. Из-за соглашения с Кремлем США исключили Турцию из программы истребителей пятого поколения F-35. Анкара вынуждена использовать устаревший парк F-16 и пытаться закупить Eurofighter Typhoon, чтобы компенсировать отсутствие американских самолетов. Зависимость от иностранных Patriot. Не имея собственных эффективных средств ПРО (национальная система «Стальной купол» пока не способна сбивать баллистические ракеты), Турция вновь вынуждена просить союзников о развертывании дополнительных батарей Patriot, как это было в 1991, 2003 и 2010-х годах.

Поиск выхода из тупика

На фоне регулярных ракетных атак со стороны Ирана, Анкара все острее ощущает последствия «вооруженного соглашения» с Москвой. По данным Bloomberg, турецкая сторона уже рассматривает варианты возвращения ракет С-400 России или отказа от их эксплуатации.

Избавление от российского актива является единственным условием для возвращения в программу F-35 и получения разрешения на закупку американских комплексов Patriot или THAAD, способных реально обеспечить безопасность турецкого неба в противостоянии с Тегераном.

Стоит отметить, что с начала конфликта 28 февраля ПВО НАТО в Восточном Средиземноморье уже четырежды перехватывали иранские баллистические ракеты, направленные на территорию Турции. Стоимость одной американской ракеты-перехватчика SM-3, обеспечивающей эту защиту, составляет 28 млн долларов.

Война в Иране расширяется — под атакой Турция

Недавно над Турцией снова сбили баллистический боеприпас, запущенный из Ирана. Его нейтрализовали системы ПВО НАТО, базирующиеся в Восточном Средиземноморье.

Кроме того, еще 4 марта Турция сбила баллистическую ракету, запущенную с территории Ирана.

Впрочем, Иран опроверг запуск баллистической ракеты в сторону Турции .

Поэтому НАТО развертывает дополнительные системы противовоздушной обороны в Турции для усиления защиты воздушного пространства на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.