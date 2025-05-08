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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Турция отменила все рейсы в РФ на сегодня: в российских аэропортах паника (обновлено)

В российских аэропортах проблемы из-за двухдневной атаки БпЛА.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Атака на Россию

Атака на Россию / © ТСН.ua

Турция отменила все рейсы в Россию. Борты из Анталии, Даламана и Бодрума 8 мая не будут вылетать.

Об этом сообщило российское пропагандистское издание "РИА Новости".

"Авиакомпания Turkish Airlines отменила все запланированные на сегодня рейсы в Россию с турецких курортов Анталья, Даламан и Бодрум", — пишет "РИА Новости".

Что происходит в российских аэропортах

В аэропортах России произошел настоящий коллапс из-за атаки неизвестных БпЛА. С 6 мая российские города находятся под атакой беспилотников. Из-за опасности не работают аэропорты в разных уголках государства-агрессора, в частности в Калуге, Волгограде и Саратове.

Незадолго до этого россияне объявили о закрытии столичных аэропортов, расположенных к югу от российской Москвы.

Граждан РФ, которые не могут вылететь и массово сдают билеты, охватила настоящая паника. Они активно публикуют свои истеричные "тревожности" в Сети.

Напомним, Калуга, Москва, Саратов и Волгоград расположены в сотнях километров друг от друга в разных регионах европейской части России.

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Дата публикации
Количество просмотров
3260
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