F-16 / © Associated Press

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Турция направит в Эстонию пять истребителей F-16 для участия в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии. Самолеты разместят на авиабазе Эмари. Вместе с ними в Эстонию прибудут 76 военнослужащих 181-й эскадрильи турецких ВВС, известной также как "Пантера".

Об этом сообщает Hurriyet Daily News.

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Турецкий контингент будет выполнять задания с августа по ноябрь. Экипажи будут находиться в круглосуточной готовности к реагированию на возможные нарушения воздушного пространства и появление неопознанных летательных аппаратов.

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Представитель турецкого командования объяснил, что патрулирование является мирной миссией противовоздушной обороны под эгидой НАТО. Ее цель — защита воздушного пространства Эстонии, Латвии и Литвы, не имеющих собственной истребительной авиации.

Во время развертывания турецкие пилоты также будут участвовать в совместных операциях и учениях с другими странами Североатлантического союза.

Один из пилотов, старший лейтенант Озмэн, заявил, что для поддержания боевой готовности эскадрилья постоянно проходит подготовку. По его словам, успешное выполнение задач зависит не только от пилотов, но и работы техников, диспетчеров, планировщиков и другого персонала.

Что известно о миссии НАТО

Миссия НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии действует с 2004 г., когда Эстония, Латвия и Литва вступили в Альянс.

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Истребители союзников по очереди размещают в регионе и удерживают в круглосуточной готовности к быстрому реагированию. Турецкие ВВС уже участвовали в этой миссии раньше.

Напомним, по данным источников в британской разведке, российский диктатор Владимир Путин планирует бросить прямой вызов НАТО в ближайшие несколько месяцев. В Кремле стремятся проверить решимость нового правительства Великобритании во главе с Энди Бернемом, а также воспользоваться тем, что внимание Дональда Трампа пока приковано к ситуации вокруг Ирана.

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