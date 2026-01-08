Когда Турция готова направить войска в Украину: официальная позиция

Армия Турции / © Reuters

Министерство национальной обороны Турции объяснило условия, при которых страна готова направить войска в Украину в составе миротворческих сил.

В сообщении ведомства говорится, что Турция готова участвовать в любых конструктивных инициативах для достижения стабильного прекращения огня в войне России против Украины и активно вовлекается в Коалицию добровольцев в этом направлении.

"Для того чтобы Турция направила войска в Украину в составе миротворческих сил, сначала необходимо установить режим прекращения огня, а затем четко определить миссию и степень вклада каждой страны", - отметили в Минобороны.

Кроме того, Турция продолжает возглавлять военное планирование, направленное на поддержание безопасности и стабильности в Черном море и обеспечение безопасности судоходства после достижения прекращения огня.

"В соответствии с принципом региональной ответственности Турция осуществляла и будет продолжать осуществлять Конвенцию о Монтрейском проливе, которая обеспечивает баланс в Черном море и имеет огромное значение для безопасности региона, тщательно, ответственно, беспристрастно и бескомпромиссно", - подчеркнули в министерстве.

Напомним, Эммануэль Макрон объявил о создании координационного центра по взаимодействию армий Украины и коалиции. После заседания Коалиции желающих Украина, Франция и Великобритания официально подписали декларацию о развертывании западных контингентов на украинской территории. Документ предусматривает создание многонациональных сил для обеспечения безопасности.