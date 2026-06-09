Турция разрешила украинцам жить 20 лет?: вся правда о миграции и реальные правила 2026 года

Вид на жительство в Турции для украинцев / © ТСН

Реклама

В соцсетях начали сравнивать Турцию с Польшей в отношении к украинцам. Некоторые TikTok-пользователи утверждают, что официальная Анкара готова предоставлять украинцам вид на жительство и гарантировать ноль процентов на прибыль сроком в 20 лет. На самом деле правила для получения вида на жительство становятся все более строгими.

Все о видах на жительство в Турции в 2026 году читайте на ТСН.ua.

"Турция забирает украинцев к себе. При этом она обещает абсолютную полную защиту от экстрадиций и депортаций, и ноль процентов на прибыль на 20 лет. Можете себе это представить? Пока Европа вместе с Польшей не может решить вопрос, куда этих украинцев девать, что с ними делать, как им еще закрутить гайки и сделать для них жизнь здесь невозможной, Турция думает головой», — рассказал в TikTok-ролике украинский предприниматель из Польши под ником Hugo.

Реклама

На самом же деле в Турции новым законом разрешили получать вид на жительство через приобретение недвижимости, но ее стоимость должна начинаться от 200 тыс. долл. Подробнее о различных типах видов на жительство в Турции читайте далее.

Вид на жительство в Турции — что он дает

Вид на жительство — на турецком İkamet İzni или просто İkamet — это официальный документ, который выдается Генеральным управлением миграции Турции и позволяет иностранным гражданам легально проживать в стране сверх стандартного 90-дневного периода пребывания по визе или безвизовому режиму. Любой иностранец, который планирует находиться в Турции более 90 дней в течение любого 180-дневного периода, должен получить вид на жительство.

В 2026 году правила для получения вида на жительство стали заметно строже:

проверка доходов стала более жесткой;

увеличилось количество районов с ограничениями;

продление вида на жительство только на туристическом основании регулярно отклоняется;

минимальная стоимость недвижимости для получения вида на жительство через покупку жилья остается на уровне 200 тыс. долл.

Вид на жительство дает право:

Реклама

легально проживать в Турции в течение определенного срока;

пользоваться медицинскими услугами;

получать образование;

пользоваться банковскими услугами.

Однако вид не дает права на трудоустройство. Для этого нужно отдельное разрешение на работу (Çalışma İzni) в соответствии с Законом №6735.

Типы видов на жительство в Турции

Турция предлагает шесть основных категорий видов на жительство.

Краткосрочный вид на жительство (Kısa Dönem İkamet İzni). Срок действия: до двух лет, который можно продлевать. Это самый распространенный тип вида на жительство для покупателей недвижимости, экспатов, пенсионеров, удаленных работников.

Основания для получения:

Реклама

научные исследования;

владение недвижимостью;

бизнес или коммерческие связи;

программы профессионального обучения;

студенческие программы обмена;

лечение;

туризм или культурные цели;

семейные связи с гражданами Турции или иностранцами-резидентами.

Семейный вид на жительство (Aile İkamet İzni). Срок действия: до трех лет; есть возможность продления.

Выдается:

супругам;

несовершеннолетним детям;

детям на иждивении граждан Турции или иностранцев с действующим видом или разрешением на работу.

Спонсор должен подтвердить достаточный доход для содержания членов семьи.

Студенческий вид на жительство (Öğrenci İkamet İzni) предназначен для иностранцев, которые учатся:

Реклама

в учреждениях высшего образования;

на аккредитованных языковых курсах в Турции.

Обязательное условие — наличие действующего письма о зачислении. Студенты могут работать после первого года обучения, но должны отдельно получить разрешение на работу.

Долгосрочный вид. Выдается иностранцам, которые легально проживали в Турции непрерывно не менее восьми лет. Срок действия неограничен. Это ближайший аналог постоянного проживания.

Заявители должны:

иметь стабильный доход;

действующее медицинское страхование;

не получать государственную социальную помощь в течение последних трех лет.

Гуманитарный вид выдается в исключительных ситуациях, когда невозможно или нецелесообразно требовать от иностранца покинуть Турцию. Выдается индивидуально Министерством и обычно имеет краткосрочный характер.

Реклама

Разрешение на работу как вид на жительство

Действующее разрешение на работу, выданное в соответствии с Законом №6735, автоматически также выполняет функцию вида на жительство в течение всего срока его действия. Владельцам разрешения на работу не нужно получать отдельный İkamet.

Требования по доходу — сколько нужно зарабатывать

Заявители должны подтвердить минимальный ежемесячный доход в размере 1,5 минимальной чистой заработной платы в Турции. Поскольку чистая минимальная зарплата в 2026 году установлена на уровне 28 075 лир (около 27 150 грн), минимальный необходимый доход составляет 42 113 лир в месяц (около 40 726 грн).

Для каждого дополнительного иждивенца, включенного в заявку, нужно подтвердить дополнительный доход на уровне одной минимальной заработной платы.

Реклама

Допустимые подтверждения дохода:

банковские выписки за последние три месяца (подписанные и заверенные печатью; для продления вида на жительство — из турецкого банка);

удостоверение пенсионера и документ о назначении пенсии;

письмо от работодателя с подписью и печатью;

свидетельство о праве собственности плюс договор аренды (если доход получается от аренды);

справки о доходах с банковских депозитов за последние три месяца.

Районы с ограничениями — правило 25% иностранного населения

Это одно из важнейших и одновременно самых недооцененных правил системы видов на жительство в Турции в 2026 году. Районы (mahalles), где количество зарегистрированных иностранцев превышает 25% от общего количества населения, закрыты для новых заявок на вид на жительство. Если ваш адрес регистрации расположен в такой зоне, заявка автоматически отклоняется.

Перед подписанием договора аренды или покупкой недвижимости обязательно проверьте, открыт ли район для регистрации иностранцев.

Проверить можно:

Реклама

в местном Управлении регистрации населения (Nüfus Müdürlüğü);

через агента по недвижимости;

в Провинциальном управлении миграции.

Это ограничение обычно не касается продления вида на жительство, если вы не меняете адрес.

Среди районов с ограничениями:

отдельные части Фатиха;

Эсенюрт;

другие густонаселенные районы Стамбула;

части Анталии;

Алании;

других городов с большим количеством иностранцев.

Продление туристических видов на жительство: почему сейчас отказывают

В 2026 году в Турции продление краткосрочных видов на жительство, полученных только на основании туризма, регулярно отклоняется. Миграционные органы требуют подтвердить конкретную цель пребывания, которая выходит за пределы туризма:

владение недвижимостью;

языковые курсы;

бизнес-связи;

лечение.

Фраза: «я хочу посетить Турцию» или подача нового договора аренды без дополнительного обоснования больше не считается достаточным основанием.

Реклама

Если ваш вид был выдан на туристической основе, нужно заранее планировать другое основание для продления.

Вид на жительство в Турции через покупку недвижимости — правила 2026 года

В 2026 году Турция ввела ряд нормативных изменений, которые непосредственно повлияли на иностранных граждан, заинтересованных в получении вида на жительство через приобретение недвижимости.

Минимальный размер инвестиций в турецкую недвижимость, необходимый иностранцам для оформления вида на жительство после 2026 года, составляет 200 тыс. долл. Это требование действует еще с 16 октября 2023 года, однако в этом году правила его применения были детализированы и уточнены. Стоимость объекта недвижимости, указанная в документах, подтверждающих право собственности, должна быть подтверждена специалистами по оценке, которые имеют лицензию SPK. Кроме того, все финансовые операции должны осуществляться через банковскую систему Турции.

Оформление вида на жительство по этой схеме предусматривает подготовку отдельного пакета документов и прохождение дополнительных процедур проверки соответствия законодательным требованиям.

Реклама

Основные юридические обновления на 2026 год

По сравнению с нормами, которые действовали до 2024 года, в турецком законодательстве произошло несколько важных изменений.

Если раньше минимальный объем инвестиций составлял 75 тыс. долл., то в 2026 году этот показатель увеличен до 200 тыс. долл. При этом сумма должна соответствовать установленной кадастровой оценке и проходить строгий контроль.

Если в прошлые годы подача документов через электронные сервисы была лишь дополнительной возможностью, то с 2026 года использование электронной платформы стало обязательным требованием.

Изменения коснулись также порядка проведения собеседований . Ранее решение об их необходимости принималось индивидуально отдельными провинциями. Теперь эта практика распространяется на большее количество регионов и постепенно становится стандартной процедурой.

Требования к страхованию также были пересмотрены. Если раньше могли приниматься полисы с открытого рынка, то с 2026 года страховой полис должен оформляться исключительно через лицензированные турецкие страховые компании.

Какие объекты недвижимости соответствуют требованиям?

Оформить вид на жительство можно исключительно на основании приобретения жилой недвижимости, которая предназначена для личного проживания владельца.

Реклама

Не могут быть использованы как основание:

коммерческие объекты;

сельскохозяйственная недвижимость;

объекты, находящиеся в совместной собственности.

Иностранные граждане имеют право покупать недвижимость почти в любом регионе Турции, за исключением военных территорий и специальных зон с ограничениями.

Оплата и перевод средств

Все платежи должны осуществляться банковским переводом от имени лица-заявителя. Подтверждением проведения оплаты выступает банковская квитанция (Dekont), которая входит в перечень ключевых документов при подаче заявки.

Реклама

Расчеты наличными или любые неофициальные способы передачи средств не допускаются. Все платежи должны поступать исключительно с личного банковского счета иностранного покупателя.

Заявка на вид на жительство — сроки рассмотрения

Сроки рассмотрения заявки:

запись на прием через онлайн-систему: 2 — 4 недели;

рассмотрение заявки и оформление карты: в среднем 6 — 10 недель.

Официальные сборы

В 2026 году система официальных платежей предусматривает несколько основных расходов. Стоимость оформления карточки вида на жительство составляет примерно 565 лир (около 546 грн). Ежегодный платеж за вид на жительство зависит от гражданства заявителя и ориентировочно составляет от 4 000 (3 868 грн) до 12 000 лир (11 604 грн).

Реклама

Услуги по проведению оценки недвижимости стоят примерно от 5 000 (4 835 грн) до 8 000 (7 736) лир.

Налог на передачу права собственности (Title Transfer Tax) составляет 4% от стоимости недвижимости.

Языковые требования

В некоторых регионах страны уже могут применяться требования по прохождению базового тестирования на знание турецкого языка в отдельных случаях.

Реклама

Иждивенцы

Как и раньше, муж или жена, а также дети в возрасте до 18 лет могут включаться в заявление основного заявителя. Однако теперь, в случае необходимости, они также должны лично присутствовать на собеседовании.

Иммиграция в Турцию — правила для граждан Украины

Граждане Украины имеют право находиться на территории Турции без оформления визы в течение ограниченного периода. Если же срок пребывания превышает 90 дней, необходимо получить вид на жительство.

Краткосрочный вид на жительство (Short-term residence permit) чаще всего оформляется на период от шести месяцев до одного года с возможностью дальнейшего продления, если сохраняются основания для пребывания. В некоторых ситуациях срок действия может быть больше, однако самой распространенной практикой остается ежегодное возобновление.

Реклама

Для получения вида на жительство иностранцу нужно документально подтвердить причину своего длительного пребывания в стране. Для граждан Украины чаще всего используются следующие варианты:

Туристический вид на жительство (аренда жилья)

Один из самых распространенных способов среди украинцев. Этот вариант подходит для длительного проживания без официального трудоустройства в турецких компаниях. Главным условием является наличие официального договора аренды и регистрация адреса проживания в системе миграционной службы.

Приобретение недвижимости

Реклама

Владельцы жилья могут получить вид на жительство на основании права собственности (Tapu). Такой формат обычно считается более надежным и простым для дальнейшего продления.

Обучение

Вид выдается студентам университетов, колледжей, а также слушателям языковых курсов. Срок его действия соответствует периоду обучения.

Предпринимательская или бизнес-деятельность

Реклама

Оформление возможно в случае регистрации собственной компании, открытия ИП или ведения коммерческой деятельности с турецкими организациями.

Лечение

Такой вид предоставляется иностранцам, которые проходят долгосрочное лечение в медицинских учреждениях Турции.

Документы для оформления вида на жительство в Турции

Стандартный перечень документов включает:

Реклама

заполненную онлайн-заявку;

заграничный паспорт;

биометрические фото;

медицинское страхование;

договор аренды жилья или документы на недвижимость;

подтверждение наличия финансовых средств;

налоговый номер;

регистрацию места жительства.

В зависимости от выбранного основания могут потребоваться дополнительные документы, например справка из учебного заведения или учредительные документы компании.

К слову, все больше украинцев покидают польский рынок труда, переезжая домой или дальше на Запад, где условия лучше. Польские работодатели активно замещают их работниками из Азии и Южной Америки (в частности из Непала, Индии и Филиппин), количество которых стремительно растет. Эксперты предупреждают: в случае возвращения в Польшу украинцы могут не найти прежних вакансий, поскольку рабочие места на производствах и складах уже активно занимают новые мигранты.

Новости партнеров