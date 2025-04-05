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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
362
Время на прочтение
1 мин

Турция видит выгоду от развязанной Трампом торговой войны: что известно

По словам вице-президента Турции Джевдета Йылмаза, Турция должна «внимательно следить за решениями, принимаемыми другими странами» в ответ на тарифы США, не исключая возможности диалога.

Автор публикации
Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Джевдет Йылмаз

Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз / Фото: TurkicWorld

Турция может воспользоваться ситуацией, которая сложится в мировой экономике после оглашения президентом США Дональдом Трампом тарифов против большинства государств мира.

Об этом в эфире CNN Turk заявил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз.

По словам Йылмаза, Турция должна «внимательно следить за решениями, принимаемыми другими странами» в ответ на тарифы США, не исключая возможности диалога.

«Было объявлено о 10-процентном тарифе на Турцию. Пока это в нашу пользу», — заявил турецкий вице-президент.

«Рост тарифов приводит к тому, что страны, продающие товары на рынок США, агрессивно выходят на другие рынки, и нам нужно обратить на это внимание. С другой стороны цены на сырьевые товары упали, поэтому в этом смысле можно говорить о положительном эффекте», — пояснил он.

Также Йылмаз анонсировал визит министра торговли Турции в США, который будет говорить не только о тарифах, но и об увеличении двусторонней торговли.

Как сообщалось, в ночь на 3 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении таможенных тарифов против всех государств мира.

Дата публикации
Количество просмотров
362
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