Турция выдала ордер на арест Нетаньяху: Израиль свирепствует

Беньямин Нетаньяху

Прокуратура Стамбула выдала ордера на арест 37 человек, среди которых премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в рамках расследования обвинений в совершении геноцида во время израильских атак на Сектор Газы.

Об этом сообщает турецкая газета Daily Sabah.

По данным издания, в перечень подозреваемых входят также чиновники и представители военного руководства Израиля. Им инкриминируют нападения, повлекшие гибель более 68 тысяч палестинцев.

Расследование инициировала Стамбульская ассоциация адвокатов, глава которой Ясин Шамли обвинил Израиль в совершении геноцида, преступлений против человечности и военных преступлений, несмотря на решения ООН и Международных судебных институций.

Израиль решительно осудил решение турецких судебных властей, отмечает The Guardian. Министр иностранных дел Гидеон Саар назвал это «пропагандистской демонстрацией» президента Реджепа Тайипа Эрдогана, добавив, что «в эрдогановской Турции суды уже давно являются инструментом подавления политических оппонентов и независимых журналистов».

ХАМАС это решение Турции приветствовал. Группировка назвала его доказательством «благородной позиции турецкой нации и ее руководства».

Отметим, что ордера на арест израильских лидеров были выданы спустя почти год после того, как Международный уголовный суд выдал аналогичный ордер на Нетаньяху, обвинив его в военных преступлениях — шаг, который израильское правительство назвал «абсурдным и антисемитским».

Напомним, в 2024 году Международный уголовный суд (МКС) также выдал ордера на арест Нетаньяху и тогдашнего министра обороны Йова Галанта, обвинив их в военных преступлениях и преступлениях против человечности в Газе.