Тушили окурки и проверяли остроту ножа: в Польше мать и ее любовник издевались над 3-летней девочкой

В Польше к 11 годам лишения свободы приговорили мать и ее любовника, которые издевались над 3-летней девочкой. Взрослые резали ее ножом, тушили о ребенка окурки и жестоко избивали.

Об этом пишет onet.pl.

По данным следствия, 29-летняя мать и ее 24-летний любовник от рождения 3-летней девочки жестоко издевались над ней. Они били, копали, обматывали тряпками, морили голодом, запирали в диване, резали ножом и припекали сигаретой ребенка.

29-летнюю Магдалену М. и 23-летнего Давида П. приговорили к 11 годам лишения свободы. Кроме того, им запрещено приближаться к потерпевшей стороне в течение 12 лет и они должны выплатить по 15 тысяч злотых компенсации отцу девочки, воспитывающей ее.

Обвинение сообщило, что ребенок неоднократно подвергался притеснениям и жестокому обращению. Он жил в страхе, грязи и голоде. На теле ребенка были обнаружены многочисленные синяки и шрамы. Однажды мать порезала ребенку руку ножом, чтобы проверить, острый ли он.

24-летний сожитель матери так сильно ударил девочку ногой, что сломал ей бедренную кость. Позже взрослые соврали, что ребенок упал с качелей. Ребенок, тем не менее, не плакал, а молчал. Врачи скорой помощи были шокированы, поскольку такой вид травмы связан с сильной болью. Оказалось, что ребенок не плакал из-за страха перед дальнейшими ударами матери и ее партнера. После этого девочку у матери изъяли и передали отцу.

Напомним, в Польше у 24-летней девушки выросла 100-килограммовая опухоль.

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