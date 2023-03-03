Тушили всю ночь: в Гонконге произошел масштабный пожар в недостроенном небоскребе (видео)

В результате инцидента пострадали два человека.

В Гонконге вспыхнул пожар на строительной площадке небоскреба в густонаселенном туристическом районе Цим Ша Цуй. Загорание началось вечером четверга, но ликвидировать возгорание удалось только в 08:30 утра пятницы, 3 марта (по местному времени).

Спасатели эвакуировали около 130 человек из соседних зданий, сообщает Associated Press.

Вследствие инцидента пострадали два человека. Их госпитализировали, информирует South China Morning Post. Пожар произошел в реконструируемом здании.

План предусматривал строительство 42-этажного памятника архитектуры для размещения исторического клуба мореплавателей и новой гостиницы.

Сотни людей вышли на улицы специального административного района КНР, чтобы вживую увидеть, как спасатели борются с масштабным пожаром. Соответствующие видео местные опубликовали в соцсетях.

Ранее мы сообщали, что в Аргентине недалеко от АЭС произошел пожар. Из-за этого в Буэнос-Айресе и нескольких провинциях на двое суток без электричества остались около 20 миллионов человек.

Площадь возгорания в 3000 квадратных метров: подробности пожара в столице

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