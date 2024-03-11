Туск и Дуда совместно посетят США, где встретятся с Байденом

Также Дуда проведет встречу с представителями Конгресса США.

Президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр Дональд Туск совершат совместный визит в Соединенные Штаты.

Об этом сообщает Польское радио со ссылкой на Канцелярию президента РП.

В программе визита указывается, что 12 марта Туск и Дуда встретятся с президентом США Джо Байденом.

Президент Польши также посетит Конгресс, где у него запланирована встреча со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном, лидером демократического меньшинства Гакимом Джеффрисом и главой республиканского меньшинства в Сенате Митчем Макконнеллом.

После визита в США Анджей Дуда прибудет в Брюссель, где проведет переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Напомним, ранее сообщалось, что в Польше сделали громкое заявление по поводу войск НАТО в Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что оппозиция Польше планирует "большой марш" против украинской агропродукции.

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