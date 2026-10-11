Туск и министр обороны могли стать мишенями: что известно о покушении в Польше

Полиция Польши Фото иллюстративная / © PAP

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Мужчина, который угрожал премьер-министру Дональду Туску и министру национальной обороны Владиславу Косиняку-Камишу, задержан.

О ходе дела 11 октября сообщило издание Notes from Poland со ссылкой на заявления представителей польских властей.

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Полиция Польши работает над делом

Польские правоохранители и спецслужбы проверяют информацию о возможной подготовке покушения на премьер-министра Дональда Туска и вице-премьера, министра обороны Владислава Косиняка-Камиша, передает источник.

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По оценке представителей служб безопасности, полученные данные свидетельствуют о высокой вероятности реализации угроз.

В воскресенье спикер координатора спецслужб Польши Яцек Добжинский заявил, что полиция получила информацию о возможном покушении на Туска и Косиняка-Камиша. После этого к обсуждению угрозы привлекли Агентство внутренней безопасности (ABW), полиция и Служба государственной охраны (SOP), которая обеспечивает защиту чиновников.

По словам пресс-секретаря Министерства внутренних дел Польши Каролины Галецкой, первой угрозу обнаружила именно Служба государственной охраны, передавшая информацию правоохранителям.

«Мы относимся к этому делу очень серьезно», — подчеркнул Добжинский. Он также заявил, что речь идет об угрозе для высших должностных лиц страны, а полученные данные достаточно серьезны и достоверны, чтобы сообщить о них публично.

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В то же время представитель спецслужб не раскрыл, где именно могли планировать нападение, каким способом его должны были совершить и кто может стоять за угрозами. Подробности обещают обнародовать после дальнейшего расследования.

Что известно о возможных организаторах

Представитель польского правительства Адам Шлапка сообщил телеканалу TVN, что государственные органы регулярно получают информацию о потенциальных угрозах. Однако на этот раз сигнал вызывал большее беспокойство, чем предыдущие.

По его словам, одним из элементов предупреждения было электронное сообщение, но именно оно не являлось единственным основанием для беспокойства.

Польские СМИ со ссылкой на неназванного чиновника, близкого к премьер-министру, сообщили, что за угрозами могут стоять праворадикальные экстремисты из Польши. В спецслужбах рассказали, что к угрозе отнеслись особенно серьезно из-за наличия в сообщении адресов, связанных с Туском и Косиняком-Камишем.

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Официально лица, которые могли готовить нападение, пока не установлены.

В Польше раньше задерживали людей за угрозы Туска

Это не первый случай угроз в адрес польского премьера. В прошлом месяце в городе Перемышль задержали 56-летнего мужчину, опубликовавшего в социальных сетях видео с угрозами Туска. В начале сентября в городе Олава за аналогичные угрозы в Сети задержали 52-летнего мужчину.

В сентябре польские спецслужбы также задержали трех подростков, подозреваемых в причастности к интернет-сообществам, пропагандировавшим неонацизм и насилие. Одному из них дополнительно предъявлено обвинение в планировании террористических атак на такие объекты, как мечеть и школа.

Нынешние сообщения о возможном покушении на руководство Польши появились на фоне серии нападений с ножами в учебных заведениях страны. По данным Notes from Poland, на этой неделе произошло три таких нападения, в результате которых один человек погиб, а многие другие получили ранения.

С пятницы польская полиция проверила более 64 тыс. объектов, в том числе школы, и задержала более 100 человек. Большинство задержанных — подростки, подозреваемые в угрозах или обнаруженные с оружием.

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