Туск назвал причину, почему Польша не будет отправлять в Украину миротворцев

Премьер-министр Дональд Туск, что Польша не будет отправлять миротворческие войска в Украину после прекращения огня. Он подчеркнул, что Польша уже несет наибольшее бремя среди европейских стран.

Об этом политик заявил во время пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщило издание TVN24.

По словам Туска, Польша уже взяла на себя ответственность за защиту границы НАТО с Белоруссией и Россией.

“Польша несет наибольшее бремя из всех европейских стран в связи с войной в Украине. Это гири разных типов. Именно в Польше он является самым большим, ключевым хабом помощи для Украины. Потому все наши собеседники должны это учитывать. Польша – это страна, которая нуждается в полной поддержке и сотрудничестве для безопасности польской границы”, — отметил премьер-министр Польши.

Напомним, Туск озвучил, когда начнутся мирные переговоры по войне в Украине.

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