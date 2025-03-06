Туск о будущем Европы: перевооружение, партнерство с США и вызов России

Туск отметил, что Соединенные Штаты стали "более требовательным партнером".

Премьер-министр Польши Дональд Туск, выступая на саммите ЕС в Брюсселе, заявил, что Европа способна перевооружиться "быстрее, умнее и эффективнее", чем Россия.

Об этом сообщает Sky News.

Туск также отметил, что Соединенные Штаты стали "более требовательным партнером", однако сотрудничество между Европой и Америкой должно оставаться "абсолютным приоритетом".

Президент Литвы Гитанас Науседа подчеркнул, что терять время в нынешних условиях было бы "безответственно".

Напомним, в четверг, 6 марта, лидеры стран-членов ЕС собираются в Брюсселе на специальный оборонный саммит, чтобы обсудить продолжение поставок оружия Украине на фоне остановки по Трампу американской помощи Киеву.