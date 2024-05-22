Туск обвинил Россию в организации незаконной переправки мигрантов в Европу

В Польше была создана комиссия по расследованию влияния России на страну.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Россия причастна к незаконной переправке тысячи мигрантов из Африки в Европу.

Об этом пишет Deutsche Welle.

"Сейчас в России обнаружено несколько мест, где сосредоточены большие группы мигрантов, собранных таким образом. Более 90% нелегально пересекающих польскую границу — люди с российскими визами", - отметил Дональд Туск.

По поручению премьера в Польше возобновила работу комиссия по изучению неправомерного влияния России в стране.

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"Я издал распоряжение о создании комиссии по расследованию российского и белорусского влияния на внутреннюю безопасность и интересы Республики Польша в 2004-2024 годах", - заявил Дональд Туск.

Комиссию возглавит председатель военной контрразведки генерал Ярослав Строжик. В ее состав войдут от 9 до 13 членов. Их кандидатуры будут предлагать министры внутренних и иностранных дел, обороны, финансов, государственных активов и цифровизации.

По словам Туска, предварительный отчет о работе комиссии планируется представить летом.

Напомним, спецслужбы Польши арестовали группу лиц, которая по заказу российских властей совершали на территории страны диверсии и саботаж.

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