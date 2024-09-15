Туск отреагировал на предложение Украины помочь в преодолении последствий наводнения

Польский премьер-министр Дональд Туск сообщил, что его "тронуло" предложение от украинского правительства направить в Польшу помощь по ликвидации последствий масштабных наводнений. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о готовности сотни спасателей, оснащенных специальным оборудованием, помочь в борьбе с наводнениями.

Об этом Туск написал в соцсети Х (Twitter).

Польский премьер сообщил, что его тронули слова солидарности с Польшей и готовности немедленно отправить помощь.

"Недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль направил мне заявления о солидарности с Польшей и готовности немедленно направить сотню спасателей, оснащенных специальным оборудованием, для борьбы с паводком. Очень трогательно", — отметил премьер-министр Польши.

Напомним, что Восточную Европу накрыл циклон "Борис". От непогоды страдают Польша, Румыния и Чехия. Там сильные наводнения, а в Австрии — снегопады и лавины. В Словакии и Венгрии есть угроза выхода Дуная из берегов из-за обильных осадков. Из-за масштабных наводнений в Польше и Чехии операторы обеих стран временно отменили ряд рейсов в Украину.

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