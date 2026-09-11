Туск получил тревожный отчет от ЦРУ: Европу предупредили о "различных сценариях" со стороныРоссии

Дональд Туск / © Associated Press

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Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Соединённые Штаты предупредили европейских союзников о необходимости быть готовыми к различным вариантам развития событий в ближайшие месяцы, связанным с рисками, исходящими от России.

С таким заявлением выступил Дональд Туск в Братиславе на встрече лидеров стран Центральной Европы и Ирландии, сообщает «Новости.Live».

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По его словам, речь идет не только о ситуации на российско-украинском фронте, но и о возможных угрозах для восточного фланга Европейского Союза.

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Премьер-министр Польши подчеркнул, что получил подробный отчет непосредственно от главы ЦРУ.

«За последние часы я получил довольно точный отчет непосредственно от главы ЦРУ о возможных событиях в ближайшие месяцы. И, как я уже говорил и предупреждал на протяжении многих месяцев, следует ожидать различных сценариев», — заявил Туск.

Он подчеркнул, что подготовиться к такому развитию событий должны не только польские власти, но и вся Европа.

«И Польша, и вся Европа должны быть готовы к различным сценариям, если речь идет о ситуации не только на российско-украинском фронте, но и на восточном фланге Европейского Союза», — отметил глава польского правительства.

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Польша заявила о новых российских провокациях

Туск также рассказал об инциденте, произошедшем ночью и, по его словам, связанном с возможной угрозой для одного из пунктов пропуска.

Премьер-министр Польши заявил, что благодаря сотрудничеству польских и украинских спецслужб удалось предотвратить прямую угрозу.

«Сегодня ночью благодаря сотрудничеству наших и украинских служб удалось предотвратить прямую угрозу для одного из пунктов пропуска», — сказал Туск.

Он добавил, что Польша фиксирует признаки того, что Россия может прибегнуть к провокациям в отношении пограничной инфраструктуры.

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По словам польского премьера, Россия уже прибегала к «провокационным атакам» на пункты пропуска, в частности в Молдове. Туск не исключил, что подобные действия могут быть направлены и против пограничных пунктов с Украиной в других европейских странах.

В Варшаве обеспокоены возможными диверсиями

Туск отдельно подчеркнул, что угроза для Польши может исходить не только от непосредственных провокаций на границе. Среди возможных сценариев он назвал также внутренний саботаж.

«Мы должны быть готовы к различным провокациям такого рода. Как я уже говорил, в том числе и к внутреннему саботажу, ведь мы уже не раз становились его жертвами», — сказал глава польского правительства.

В то же время Туск подчеркнул, что Варшава не рассматривает эту ситуацию как повод обращаться к Европейскому союзу за дополнительной помощью.

«С моей стороны это не просьба о помощи. Дело не в том, что Польша нуждается в помощи Европейского Союза в этом вопросе», — заявил он.

Напомним, ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что в ночь на 10 сентября спецслужбам Польши и Украины удалось предотвратить неустановленную прямую угрозу на одном из пунктов пропуска на общей границе. Варшава ожидает новых российских провокаций на пограничных переходах с Украиной.

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