Туск предупредил о риске великой войны и призвал поляков немедленно покинуть Иран

Дональд Туск. / © Associated Press

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал граждан страны немедленно покинуть Иран.

Об этом он заявил во время общения со СМИ во время поездки на военный полигон под Варшавой, сообщает RMF24.

«Пожалуйста, немедленно покиньте Иран и ни при каких обстоятельствах не путешествуйте в эту страну. Я не хочу никого здесь пугать каким-либо возможным развитием событий. Возможность яростного конфликта очень и очень реальна», — сказал премьер-министр.

Он попросил граждан «отнестись серьезно» к его предупреждению. Ведь, добавил Туск, если разразится «горячая» война, то «возможность эвакуации будет исключена».

Спикер Министерства иностранных дел Мацей Вевир добавил, что в системе Odyseusz зарегистрированы три гражданина Польши, долгосрочно проживающие в Иране.

«Наше ведомство постоянно следит за ситуацией и готово ко всем возможным сценариям. Пока мы не сокращаем численность персонала», — сказал Вевир.

Напомним, источники CBS News и CNN сообщили, что президент США Дональд Трамп приблизился к решению по масштабным ударам по Ирану. Отмечается, что американские военные будут готовы к потенциальным ударам уже в субботу. Собеседники также утверждают, что глава Белого дома еще не принял окончательного решения о том, наносить ли удар.

Ранее Axios сообщило, что Трамп все больше склоняется к масштабному нападению на Иран. Отмечается, что США и Иран оказались на грани войны. Собеседники издания говорят, что эта военная операция, вероятно, будет масштабной кампанией, которая продлится несколько недель.