Туск предупредил Россию относительно самолетов: Польша применит силу
Самолеты РФ над территорией Польши могут столкнуться с решительными действиями со стороны государства.
Польша готова применить силу против российских самолетов, если те нарушат ее воздушное пространство, однако сбивание объектов возможно только после тщательной оценки рисков, чтобы избежать эскалации конфликта с Россией.
Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск во время пресс-конференции, пишет Wiadomości
«Я хочу четко заявить. Мы беспрекословно примем решение сбивать летающие объекты, когда они будут нарушать нашу территорию и пролетать над Польшей. Здесь не о чем говорить», — сказал Туск.
В то же время премьер подчеркнул, что в случаях, когда самолеты пролетают рядом, но не нарушают территориальные границы, нужно тщательно оценивать действия, чтобы не спровоцировать серьезный конфликт:
«Когда мы имеем дело с ситуациями, которые не совсем понятны, например, недавний пролет российских истребителей над платформой Petrobaltic, но без каких-либо нарушений, поскольку это не наши территориальные воды, нам нужно дважды подумать, прежде чем принимать решения о действиях, которые могут спровоцировать очень острую фазу конфликта», — пояснил Туск.
Он также отметил важность координации с союзниками по НАТО. По словам премьера, Польша готова уничтожать любые объекты, представляющие угрозу для страны, однако ожидает поддержки НАТО в случае усиления эскалации:
«Мне нужно быть на 100% уверенным, что союзники отнесутся к этому так же, как и мы, что если конфликт перейдет в очень острую фазу, мы не останемся одни», — добавил Туск.
Последним поводом для повышенного внимания стал пролет трех российских МиГ-31 над Эстонией 19 сентября. Самолеты находились в воздушном пространстве Эстонии около 12 минут и пролетели над Финским заливом до острова Хийумаа в Балтийском море.
Напомним, в ночь на 10 сентября во время массированной атаки по Украине российские дроны впервые целенаправленно залетели в Польшу