Туск предупредил Россию относительно самолетов: Польша применит силу

Премьер-министр Польши Дональд Туск / © Associated Press

Реклама

Польша готова применить силу против российских самолетов, если те нарушат ее воздушное пространство, однако сбивание объектов возможно только после тщательной оценки рисков, чтобы избежать эскалации конфликта с Россией.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск во время пресс-конференции, пишет Wiadomości

«Я хочу четко заявить. Мы беспрекословно примем решение сбивать летающие объекты, когда они будут нарушать нашу территорию и пролетать над Польшей. Здесь не о чем говорить», — сказал Туск.

Реклама

В то же время премьер подчеркнул, что в случаях, когда самолеты пролетают рядом, но не нарушают территориальные границы, нужно тщательно оценивать действия, чтобы не спровоцировать серьезный конфликт:

«Когда мы имеем дело с ситуациями, которые не совсем понятны, например, недавний пролет российских истребителей над платформой Petrobaltic, но без каких-либо нарушений, поскольку это не наши территориальные воды, нам нужно дважды подумать, прежде чем принимать решения о действиях, которые могут спровоцировать очень острую фазу конфликта», — пояснил Туск.

Он также отметил важность координации с союзниками по НАТО. По словам премьера, Польша готова уничтожать любые объекты, представляющие угрозу для страны, однако ожидает поддержки НАТО в случае усиления эскалации:

«Мне нужно быть на 100% уверенным, что союзники отнесутся к этому так же, как и мы, что если конфликт перейдет в очень острую фазу, мы не останемся одни», — добавил Туск.

Реклама

Последним поводом для повышенного внимания стал пролет трех российских МиГ-31 над Эстонией 19 сентября. Самолеты находились в воздушном пространстве Эстонии около 12 минут и пролетели над Финским заливом до острова Хийумаа в Балтийском море.

Напомним, в ночь на 10 сентября во время массированной атаки по Украине российские дроны впервые целенаправленно залетели в Польшу