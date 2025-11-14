Туск предупредил Зеленского: россияне могут использовать коррупционный скандал против Украины

Дональд Туск / © Associated Press

Реклама

Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил с заявлением по поводу коррупционного скандала в Украине. Он рассказал, что лично предупреждал президента Владимира Зеленского о том, что Россия будет использовать нарратив о коррупции для пропаганды. Туск подчеркнул, что теперь убеждать партнеров в помощи будет все труднее.

Об этом пишет Polsat News.

«Я предупреждал президента Зеленского… что одним из ключевых нарративов российских и пророссийских партий в Европе является нарратив о том, что независимая Украина — это коррумпированная Украина», — заявил премьер Польши.

Реклама

По его словам, для россиян это всегда было «очень сильным доводом».

«Я сказал президенту Зеленскому быть осторожным даже с малейшими признаками коррупции в его окружении, потому что это критически важно для его репутации», — добавил Туск.

Дональд Туск заверил, что Польша поддерживает и будет продолжать поддерживать Украину. Однако он добавил, что последние коррупционные скандалы «усложнят убеждение разных партнеров проявить солидарность».

«Сегодня этот проукраинский энтузиазм в Польше и во всем мире значительно снизился. Люди устали от войны и расходов, и сохранить поддержку Украины… не так просто», — заявил Туск.

Реклама

По мнению польского премьера, попытка украинских властей ликвидировать независимость НАБУ была ошибкой. Он отметил, что они «отступили» от этого, но «цена в любом случае будет очень высокой».

В конце Туск обратился к украинским властям с прямым предупреждением.

«Остерегайтесь коррупции, остерегайтесь российской модели, потому что вы проигрываете войну, если будете терпеть подобные события», — подытожил Туск.

Что известно о скандале и отставках

НАБУ и САП раскрыли масштабную коррупционную схему в «Энергоатоме». По данным следствия, участники получали взятки в размере 10-15% стоимости контрактов. Установлено, что через «бэк-офис» в Киеве прошло около 100 миллионов долларов.

Реклама

В расследовании фигурирует бизнесмен и соратник президента Зеленского Тимур Миндич.

На фоне скандала министр энергетики Украины Светлана Гринчук подала в отставку. Также премьер-министр Юлия Свириденко объявила об отставке министра юстиции Германа Галущенко, которого, по данным СМИ, связывают с Гринчуком.