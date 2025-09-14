ТСН в социальных сетях

Мир
921
1 мин

Туск прокомментировал антиукраинские настроения в Польше: что предлагает премьер

Польский премьер считает эту ситуацию испытанием зрелости политического класса его страны.

Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Дональд Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск / © Associated Press

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что волна антиукраинских настроений в Польше растет, в частности, благодаря стараниям Кремля.

Об этом он написал в своем аккаунте на платформе Х.

«Волна пророссийских настроений и антипатии к Украине, которая переживает трудности, растет, подпитываемая Кремлем и подпитываемая настоящими страхами и эмоциями», — говорится в заметке.

Польский премьер считает эту ситуацию испытанием зрелости политического класса его страны.

«Роль политиков — остановить эту волну, а не сесть на нее. Это испытание патриотизма и зрелости всего польского политического класса», — подчеркнул Дональд Туск.

Напомним, 12 сентября польский Сейм принял закон, которым предусмотрено, что выплату социальной помощи получат только те беженцы из Украины, которые трудоустроены в Польше. Исключение составят люди с инвалидностью.

Недавно в польской Легнице неизвестные вандалы повредили крышу и срезали крестс главного купола украинской греко-католической церкви.

