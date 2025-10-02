Туск публично спросил Орбана о его позиции по поводу войны в Украине: что ответил друг Путина

Премьер-министр Польши Дональд Туск и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Премьер-министр Польши Дональд Туск и его венгерский коллега Виктор Орбан публично обменялись острыми заявлениями в соцсети Х по поводу позиции Венгрии в войне России против Украины. Польский лидер задал прямой вопрос о поддерживаемой Будапешт стороне, на что получил весьма уклончивый ответ.

Об этом стало известно из публичных сообщений политиков в социальной сети X.

Дональд Туск обратился к Виктору Орбану в своем сообщении. Он подчеркнул, что именно Россия является агрессором, начавшим полномасштабную войну, и этот факт требует четкого определения позиции.

«Премьер-министр Виктор Орбан, это Россия начала войну против Украины. Это они решили, что мы живем во время войны. И в такое время есть один вопрос: на чьей стороне вы?» – написал польский политик.

Таким образом Туск подчеркнул, что в условиях агрессии не может быть нейтралитета.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан не замедлил ответить, также опубликовав развернутое сообщение. Он признал, что Россия и Украина находятся в состоянии войны, но подчеркнул, что Венгрия ни с кем не воюет.

«Я понимаю, что вы твердо стоите на стороне Украины. Пожалуйста, поймите, что мы твердо стоим на стороне Венгрии», - заявил Орбан.

Он также подчеркнул отличия в целях внешней политики Варшавы и Будапешта.

«Ваш вопрос в том, кто выиграет российско-украинскую войну. Вы хотите выиграть войну, которую считаете своей. Мой вопрос в том, как мы можем завершить войну, спасти десятки тысяч жизней и обеспечить безопасность для венгров. Я хочу обеспечить, чтобы воцарился мир», — насыщал Орбан.

