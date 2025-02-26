Туск рассказал, будет ли Польша отправлять своих военных в Украину

Польша уже помогает Украине и может расширить поддержку, если потребуется.

В случае принятия решения о создании миротворческой миссии в Украине, Польша готова оказать необходимую логистическую поддержку, однако исключает участие своих военных в самой миссии.

Об этом сообщил глава польского правительства Дональд Туск в соцсети Х.

"Позиция Польши понятна: польские солдаты не будут принимать непосредственное участие в миротворческой миссии, как бы она ни называлась, в то же время Польша готова обеспечить логистическую помощь", — говорится в видеообращении.

Он добавил, что Польша уже помогает, но может сделать это в еще большем объеме, если потребуется.

Напомним, ранее мы писали о том, что премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что не поддерживает идею отправки румынских военных в Украину.

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