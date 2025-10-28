ТСН в социальных сетях

Мир
1466
2 мин

Туск разнес Орбана: лидер беднейшей страны в ЕС "очарован Москвой"

Премьер-министр Польши Дональд Туск резко прошелся по своему венгерскому коллеге, обвинив Венгрию в упадке из-за коррупции и подражания авторитарной модели России.

Ирина Игнатова
Дональд Туск и Виктор Орбан

Премьер-министр Польши Дональд Туск и глава венгерского правительства Виктор Орбан / © Associated Press

Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил с жесткой критикой в адрес главы правительства Венгрии Виктора Орбана, обвинив его в экономическом упадке страны из-за коррупции и подражания авторитарной модели России. Критика Туска прозвучала на фоне растущей напряженности между Варшавой и Будапештом.

Об этом пишет The Guardian.

Подражание Москве и авторитаризм

Дональд Туск, выступая с речью о региональной политике Восточной Польши, подверг резкой критике венгерского премьера Виктора Орбана, которого он назвал своим «другом многолетней давности», поскольку они были близки в 1990-х и начале 2000-х годов.

Туск заявил, что в последнее время Орбан «похоже, очарован Москвой» и сводит политическую систему по российскому образцу. Премьер Польши считает, что его венгерский коллега «теперь верит, что лучше построить несколько авторитарную модель, несколько смоделированную в России». Критика также касалась понимания властей Орбаном как средства, гарантирующего невозможность контролировать действия правительства.

Экономический упадок и коррупция еврофондов

Туск также провел параллели между политическим курсом Орбана и экономическим положением Венгрии. Он отметил, что в 1989 году Венгрия «была намного впереди Польши», но сейчас, из-за избранного политического курса, она является «беднейшей страной в Европейском Союзе».

Он напрямую связал этот экономический упадок с коррупцией, особенно по использованию европейских средств. Эти комментарии являются последним элементом роста напряженности между польскими и венгерскими политиками, примером чего постоянные споры в социальной сети X между министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским и его венгерским коллегой Петером Сийярто.

