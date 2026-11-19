Дональд Туск / © Associated Press

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Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что европейские страны не нуждаются в советах России относительно того, как должно быть организовано участие Европы в переговорах о прекращении войны в Украине. Он подчеркнул, что европейские государства способны самостоятельно согласовывать общую позицию в отношении поддержки Киева и будущей архитектуры безопасности на континенте.

Заявление Дональда Туска приводит Clash Report.

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По словам польского премьера, несмотря на возможные разногласия между европейскими странами по отдельным вопросам, в вопросах поддержки Украины в войне против России и формирования новой системы европейской безопасности удается достичь общего видения.

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«Зато когда речь идет о поддержке Украины в войне с Россией, о мнениях относительно возможного другого типа архитектуры безопасности в Европе, то здесь удается выработать единые европейские позиции», — отметил Туск.

Он особо подчеркнул, что Москва не имеет никакого права определять, как именно Европа должна быть представлена в дипломатических процессах, направленных на прекращение российской агрессии против Украины.

«Никто не намерен консультироваться с Россией по поводу того, как должна выглядеть европейская сторона этих переговоров», — подчеркнул глава польского правительства.

Своим заявлением Туск дал понять, что европейские страны не намерены позволять Кремлю влиять на формирование их общей переговорной позиции или определять условия участия Европы в обсуждении будущего мира в Украине.

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Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что Москва по дипломатическим каналам пригласила представителей европейских стран на переговоры по урегулированию войны в Украине. По его словам, Кремль хочет выяснить позицию Европы и обсудить вопросы безопасности.

Путин также заявил, что не видит непреодолимых препятствий для достижения договоренностей о прекращении войны в Украине. В то же время он фактически выдвинул Киеву и Европе требование согласиться на российские условия, в частности в территориальных вопросах.

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