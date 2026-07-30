Туск сделал неожиданное заявление о падении ракеты в Польше: он объяснил, что было целью

Дональд Туск / © Associated Press

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Премьер-министр Польши Дональд Туск после падения, предположительно, российской ракеты в Люблинском воеводстве заявил, что целью, вероятно, была не Польша.

Об этом пишет польское издание onet.pl.

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«Нет оснований полагать, что целью была Польша, но два из этих объектов нарушили польское воздушное пространство», — заявил Дональд Туск в Тарнаве-Колонии.

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«Нам нужно выяснить, действительно ли это была российская ракета. Генерал Новак, пилот, участвовавший в операции, заверил нас, что военные отреагировали абсолютно идеально, а необходимые самолеты находились в воздухе», — добавил Туск.

Взрывы в Польше во время массированной атаки РФ на Украину

Во время массированной атаки на запад Украины в польском Люблине прозвучала воздушная тревога.

Жители Люблинского воеводства жаловались на взрывы. Утром в Тарнаве-Колонии обнаружили большую воронку от падения неизвестного объекта.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что польские военные были готовы сбить ракету. Также он признал, что в Польшу, вероятно, залетела российская ракета Х-101.

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