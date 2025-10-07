- Дата публикации
-
Мир
Туск сказал, выгоден ли Польше проигрыш Украины в войне
По словам Туска, в интересах Литвы и Польши, чтобы Украина выстояла.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Украина не должна проиграть войну, поскольку это противоречит интересам Вильнюса и Варшавы.
Об этом Туск сказал после встречи с премьер-министром Литвы Ингой Ругинене, передают Новости.LIVE
По его мнению, те, кто утверждает, что Украина должна проиграть эту войну либо имеют злые намерения, либо не понимают, о чем говорят.
«Украина не должна проиграть эту войну. Украина с нашей поддержкой и своим героизмом не в проигрышной позиции. В интересах Литвы и Польши, чтобы оборона Украины была успешной и завершилась справедливым миром и сохранением независимого украинского государства», — заявил польский премьер.
Он добавил, что Литва и Польша являются наиболее уязвимыми странами к прямым провокациям со стороны России.
Ранее сообщалось, что президент Польши Навроцкий отправил войска на границу Германии и Литвы.