Туск сказал, выгоден ли Польше проигрыш Украины в войне

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Украина не должна проиграть войну, поскольку это противоречит интересам Вильнюса и Варшавы.

Об этом Туск сказал после встречи с премьер-министром Литвы Ингой Ругинене, передают Новости.LIVE

По его мнению, те, кто утверждает, что Украина должна проиграть эту войну либо имеют злые намерения, либо не понимают, о чем говорят.

«Украина не должна проиграть эту войну. Украина с нашей поддержкой и своим героизмом не в проигрышной позиции. В интересах Литвы и Польши, чтобы оборона Украины была успешной и завершилась справедливым миром и сохранением независимого украинского государства», — заявил польский премьер.

Он добавил, что Литва и Польша являются наиболее уязвимыми странами к прямым провокациям со стороны России.

Ранее сообщалось, что президент Польши Навроцкий отправил войска на границу Германии и Литвы.