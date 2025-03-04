Туск сообщил, остановилась ли помощь Украине от США через хаб в Польше

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что информация о приостановке военной помощи для Украины от США подтверждается работой хаба по оказанию такой помощи Киеву.

Об этом Туск заявил перед началом заседания Совета министров Польши, сообщает "Укринформ".

Обращаясь к министрам, глава правительства сказал, что 4 марта было объявлено решение о приостановке помощи Украине от США и, возможно, начале отмены американских санкций против России.

"Сегодня у нас нет оснований полагать, что это только слова. В конце концов, доклады, поступающие из границы, из нашего хаба в Ясенке, тоже подтверждают декларации американской стороны", – заявил Туск.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прокомментировал "дискуссии" о возможности прекращения военной помощи от США, заверив, что Украина всеми имеющимися и доступными дипломатическими каналами будет продолжать работу с США, и помощь продолжится.