Туск заявил, что Беларусь имеет все более агрессивные намерения в отношении Польши

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал Евросоюз укрепить восточную границу страны с Беларусью, чтобы предотвратить нелегальную миграцию. Кроме того, в соседней стране усилились агрессивные намерения по Варшаве.

Об этом сообщает Polskie Radio24.

"Мы начали разговоры о защите границы, о современных фортификационных сооружениях. Они будут построены вдоль всего восточного участка. Я выступил с заявлением, что нет ограничений для ресурсов, когда речь идет о безопасности", — подчеркнул Туск.

По его словам, на польско-белорусской границе постоянно происходят случаи нелегальной миграции. Премьер назвал это фактически "продолжающейся гибридной войной".

Кроме того, отмечает Туск, Минск имеет все более агрессивные намерения в отношении Польши. Поэтому, считает он, необходимы изменения в законодательстве, чтобы дать солдатам и офицерам "полное правовое чувство безопасности" при выполнении ими своих обязанностей на границе.

"Я знаю, что таких нелегальных пересечений границы с каждым днем становится все больше и больше. Мы этого ожидали, и поэтому мы сегодня говорим о том, чтобы как можно быстрее укрепить пограничную инфраструктуру", — подчеркнул премьер Польши.

Напомним, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша готовится к вероятной войне с Россией и Беларусью. В Варшаве готовят комплексный план усиления обороноспособности страны на случай войны.

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