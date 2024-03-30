Туск заявил, что война в Европе больше не понятие из прошлого

Наиболее тревожно то, что возможен "любой сценарий".

Глава польского правительства Дональд Туск заявил, что Европа уже находится в "предвоенной эре" и ей нужно быть готовой к противостоянию с Россией.

Туск отметил, что война больше не понятие из прошлого, информирует Gazeta Wyborcza.

Он заявил, что война в Европе началась два года назад и наиболее тревожным является то, что возможен "любой сценарий".

"Мы не видели подобной ситуации с 1945 года. Я знаю, что это звучит сокрушительно, особенно для молодого поколения, но мы должны привыкнуть к тому, что началась новая эра: довоенная. Я не преувеличиваю; с каждым днем ​​становится все понятнее", – сказал Туск.

Туск заявил, что провел разговор с испанским коллегой Педро Санчесом, который на одном из саммитов ЕС предлагал прекратить использовать слово "война", чтобы не пугать европейцев.

"Я ответил, что в моей части Европы война больше не абстракция и что наша обязанность не обсуждать, а действовать и готовиться к защите" – сказал Туск.

Туск подчеркнул, что главной задачей Европы является защита и сохранение Украины как независимого государства.

"Сейчас ситуация в Украине намного тяжелее, чем год назад, хотя и намного лучше, чем в начале войны", — подчеркнул Туск.

Напомним, ранее сообщалось, что армия Франции готовится к жесточайшим обязательствам перед союзниками.

Кроме того, мы ранее информировали, что Европа должна быть готова к возможному выходу США из НАТО.

Читайте также: