Туск заявил о прямой угрозе на границе Польши с Украиной: что может сделать Россия

Премьер-министр Польши Дональд Туск / © Associated Press

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В ночь на 10 сентября спецслужбам Польши и Украины удалось предотвратить неустановленную прямую угрозу на одном из пунктов пропуска на общей границе. Варшава ожидает новых российских провокаций на пограничных переходах с Украиной.

Об этом премьер-министр Польши Дональд Туск заявил 10 сентября, сообщает RMF24.

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Глава польского правительства сообщил, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф передал ему «достаточно точный отчет» о возможном развитии событий в ближайшие месяцы.

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«Как я уже говорил и предупреждал об этом в течение многих месяцев, следует ожидать разных сценариев. Польша и вся Европа должны быть готовы к разным сценариям, если речь идет о ситуации не только на российско-украинском фронте, но и восточном фланге Европейского Союза», — подчеркнул Туск.

Он отметил, что в ночь на 10 сентября совместная работа польских и украинских служб помогла «избежать непосредственной угрозы для одного из пунктов пропуска».

Польский премьер напомнил, что Россия уже совершала провокационные атаки на пограничные переходы, в том числе на территории Молдовы. По словам Туска, подобные действия могут повториться и в отношении других государств, у которых есть пункты пропуска с Украиной.

«Мы ожидаем такого рода действий, в частности, относительно пунктов пропуска с Украиной в других государствах, в том числе в Польше», — сказал глава польского правительства.

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Он добавил, что события в ту ночь могут быть своеобразным предупреждением о дальнейших провокациях.

По словам Туска, в четверг «ночью мы, к сожалению, имели предвестник этого, все закончилось хорошо, но мы должны быть готовы к разным подобным провокациям, (…) а также ко внутреннему саботажу».

Он также подчеркнул, что речь идет не только о безопасности Польши, но и об общей ответственности всех европейских государств.

«Речь не идет о том, что Польша нуждается в помощи Европейского Союза в этом вопросе, прямо сейчас мы выполняем самую сложную задачу для всей Европы — не только для себя. Извиняюсь, что скажу это не очень красиво — никто здесь никому не оказывает услугу, просто мы все должны об этом позаботиться. Потому что это вопрос безопасности всего Европейского Союза», — подчеркнул Туск.

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Напомним, в ночь на 9 сентября российские войска нанесли пятый удар по пункту пропуска в Одесской области, атаковав КПП «Старокозачее» на границе с Молдовой. Погибли два гражданских, еще трое получили ранения, пограничники и таможенники не пострадали. Вражеский удар уничтожил и повредил автобусы, легковушки и фуры на территории возле пункта пропуска.

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