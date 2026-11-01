Туск заявил о вмешательстве пророссийских сил в конфликт вокруг Конституционного трибунала

Дональд Туск / © Associated Press

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Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что политические силы и организации в стране, пытающиеся разрушить демократию и верховенство права в конфликте вокруг Конституционного трибунала, получают поддержку от армии российских интернет-ботов и сред в России.

«Не случайно они находят поддержку в мире среди пророссийских сил. Сегодня же в этом конфликте пользуются поддержкой армии российских ботов в Интернете. Более того, они даже дождались публичных комплиментов от главного идеолога Кремля», — сказал Туск.

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Он также обвинил Навроцкого и PiS в блокировании изменений в работе Трибунала и подчеркнул, что Польша не должна уступать независимой демократии, которую так долго боролась.

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Суть внутреннего конфликта в Польше

Обострение вспыхнуло в конце октября 2026 года после того, как группа судей Конституционного трибунала отстранила его обжалуемого председателя Богдана Свенчковского и заместителя Бартломея Соханского, передав руководство судьи Анне Корвин-Пьотровской.

Президент Польши Кароль Навроцкий и оппозиционная партия «Право и справедливость» (PiS) назвали эти шаги «государственным переворотом» и силовым захватом конституционного органа.

События быстро переросли в политический кризис общенационального масштаба — отряды полиции прибыли защищать «новую руководительницу» суда, ведь под зданием собрались десятки протестующих, требовавших вернуть к исполнению обязанностей Свенчковского, считая его отстранение незаконным. В его поддержку прибыли лидеры оппозиционной партии «Право и справедливость» и представители других противников действующей власти.

Ранее ведущие европейские судебные институции — Европейский суд по правам человека и Суд Европейского Союза — пришли к выводу, что Конституционный трибунал Польши больше не является «независимым и беспристрастным судом».

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Кроме того, в начале этого месяца Кароль Навроцкий получил рекомендацию от Венецианской комиссии, совещательного органа Совета Европы по конституционным вопросам, привести судей к присяге, чтобы они могли приступить к работе в составе суда.

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