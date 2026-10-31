Туску готовят вотум недоверия: в Польше обострился новый политический конфликт

Протесты у здания Конституционного трибунала Польши / © Associated Press

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Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, возглавляющий новую оппозиционную партию «Развитие Плюс» (Rozwój Plus), объявил об инициировании вотума недоверия правительству Дональда Туска. На фоне обострения политического кризиса вокруг Конституционного трибунала (КТ) он также предложил сформировать временное правительство.

О своём решении Моравецкий написал в социальной сети X.

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Бывший премьер-министр Польши заявил, что его политическая сила требует отставки действующего правительства и предлагает сформировать технический кабинет министров во главе с Мареком Юреком. Такое правительство, по его замыслу, должно было бы работать до проведения выборов и формирования нового парламентского большинства.

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«Мы выносим вотум недоверия правительству Туска», — написал Моравецкий.

Он также заявил о необходимости реорганизации Конституционного трибунала, подчеркнув, что этот процесс не должен проходить с участием представителей нынешней власти, которых он обвинил в «нападении на институт».

Моравецкий назвал прекращение нынешнего правления коалиции лишь первым шагом и призвал разработать план дальнейших действий, чтобы подобная напряженность вокруг государственных учреждений не повторилась.

Что происходит в Конституционном трибунале

Тем временем конфликт вокруг Конституционного трибунала продолжает обостряться. Судья Анна Корвин-Пиотровская, объявившая о смене руководства учреждением, издала новое распоряжение о его работе.

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Как сообщает Polsat News, судьям рекомендовали исполнять свои обязанности за пределами здания Конституционного суда в Варшаве из-за повышенного риска нарушений общественного порядка и опасений по поводу безопасности.

Для сотрудников учреждения введены отдельные ограничения: исполнение служебных обязанностей в здании Трибунала приостановлено, за исключением сотрудников, которых лично уведомят о необходимости присутствия. При этом сотрудники сохраняют право на заработную плату.

Ограничения также касаются работы отдельных структурных подразделений Трибунала и порядка приема корреспонденции. Новые правила будут действовать до издания отдельного распоряжения.

Эти решения стали продолжением конфликта после отстранения от исполнения обязанностей председателя Конституционного трибунала Богдана Свенчковского и его заместителя Бартломея Соханского. Прежнее руководство учреждения поставило под сомнение законность таких действий.

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Напомним, отстраненный от исполнения обязанностей председателя Конституционного трибунала Богдан Свенчковский заявил, что в Польше происходит государственный переворот, поскольку правительство пытается захватить контроль над этим органом.

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