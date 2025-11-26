"Тварь тоже тяжело ранена": Трамп сообщил о последствиях стрельбы возле Белого дома

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Стрелок, который в среду, 26 ноября, тяжело ранил двух военнослужащих Национальной гвардии США в центре Вашингтона возле Белого дома, также получил тяжелые ранения.

Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

«Тварь, подстрелившая двух бойцов Национальной гвардии, которые получили тяжелые ранения и сейчас находятся в двух разных больницах, также тяжело ранена, но, несмотря на это, заплатит очень высокую цену», — написал он.

Американский лидер выразил свою поддержку нацгвардейцам и другим правоохранителям.

«Боже, благослови нашу Великую Национальную гвардию и всех наших военных и правоохранителей. Это действительно Великие Люди. Я, как президент Соединенных Штатов, и все, кто связан с Офисом Президента, с вами!» — говорится в заметке Трампа.

Национальная гвардия была развернута в столице страны по распоряжению президента Трампа в августе. Согласно последним данным, в Вашингтоне патрулируют улицы 2188 военнослужащих Гвардии.

Напомним, недавно в американском городе Меривилли (штат Теннесси) полицейский получил тяжелые травмы в результате аварии во время сопровождения кортежа вице-президента США Джей Ди Венса.