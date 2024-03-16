"Твои выборы — фарс": российские добровольцы дерзко обратились к Путину и призвали его к диалогу

Легион "Свобода России", Российский Добровольческий Корпус и воюющие против российских оккупантов Сибирский батальон обратились непосредственно к Владимиру Путину.

Соответствующее обращение они обнародовали в Telegram.

"Владимир Путин, весь мир уже несколько дней наблюдает, как российский город Белгород, Белгородская и Курская область превратились в зону активных боевых действий. В то же время поставленная тобой администрация, несмотря на неоднократные наши призывы, препятствует эвакуации гражданского населения. В связи с этим, исключительно из-за твоих амбиций, продолжают страдать и гибнуть мирные люди", — подчеркнули добровольцы.

Они призвали российского диктатора прекратить "цирк" и разрешить эвакуацию мирных жителей из Белгородской и Курской областей.

"Твои выборы давно уже превратились в полный фарс. Прекрати загонять простых людей для участия в твоем спектакле на избирательные участки под бомбы и артиллерийские обстрелы. Даже принудительное волеизъявление невозможно, когда раздаются сигналы воздушной тревоги", — заявили добровольцы.

Легионеры подчеркнули, что диктатор давно утратил свою легитимность, а "при нынешних обстоятельствах исчезла даже видимость избирательного процесса".

"Всем очевидно, что России необходимы немедленные и коренные изменения. В России давно назрела необходимость глубокой трансформации отношений власти с народом, откровенного разговора о новых справедливых общественных правилах. Если ты готов обсуждать будущее нашей страны без диктатуры и авторитаризма — мы со своей стороны готовы к такого разговора. Если у тебя сохранились мужество и ответственность — выходи с нами на связь удобным для тебя способом", — сказали бойцы.

Российские добровольцы дерзко обратились к Путину: видео

Напомним, российские власти блокируют эвакуацию гражданских в Белгородской области, где продолжается рейд российских добровольцев. Среди местных жителей растет паника.

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