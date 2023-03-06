Twitter под руководством Маска уже не защищает пользователей от российской пропаганды – BBC

Twitter больше не в состоянии защитить пользователей от троллинга, координированного государством дезинформации и сексуальной эксплуатации детей после увольнений и изменений под руководством владельца Илона Маска.

Об этом пишет BBC со ссылкой на инсайдеров.

Сеть практически перестала бороться с проплаченной российской пропагандой.

"Из команды ушли несколько ключевых экспертов, которые занимались конкретными регионами – так называемыми субъектами угрозы: от России до Китая", – рассказал бывший сотрудник Twitter.

Инженер, работавший в компании, сравнил платформу со зданием, которое внешне кажется красивым, но внутри "горит".

"Эксклюзивные академические данные и свидетельства пользователей Twitter подтверждают их обвинения, указывая на то, что под руководством г-на Маска процветает ненависть, преследование, мизогиния", – говорится в сообщении.

Нынешние и бывшие сотрудники компании рассказали, что функции, предназначенные для защиты пользователей Twitter от троллинга и преследований, не контролируются. В компании царит хаос.

Бывший руководитель отдела дизайна контента сообщил, что всех членов его команды, создававшей средства безопасности, уволили.

Накануне и сам мериканский бизнесмен Илон Маск процитировал заявление пророссийского профессора. Он назвал Революцию Достоинства государственным переворотом.

Ранее Маск обвинил замгоссекретаря США Викторию Нуланд в обострении "конфликта в Украине".

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