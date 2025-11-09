"Ты не будешь играть с этим украинским мальчиком": как угасает солидарность Польши в самое опасное для Украины время

Польша «устала» от Украины: резкое падение поддержки беженцев / © Укринформ

В Польше угасает хорошее отношение и поддержка украинцев в самое опасное для Украины время.

Об этом пишет Вloomberg.

Когда поляк услышал, как Александра Иванюк разговаривает на украинском с подругой в переполненном варшавском трамвае, он устроил тираду словесных оскорблений. Лысый и в военном камуфляже, он обращался со своими оскорблениями на польском языке ко всему вагону, даже не смотря в глаза двум украинкам.

«Все его слышали, но меня больше всего поразило то, что никто не отреагировал», — вспоминает 39-летняя Иванюк, ученая, прожившая в польской столице 15 лет, задолго до вторжения России в Украину. «Я поняла, что у меня не хватит смелости обратиться к нему лично, потому что мне казалось, что может последовать физическое насилие».

По мнению издания, этот инцидент показывает изменения в Польше, экономика которой процветала благодаря украинской рабочей силе и которая является основным каналом западной помощи Киеву.

Трещины солидарности Варшавы с Киевом теперь становятся все более очевидными, и сопротивление поддержке Украины стало центральным элементом борьбы за власть в высших эшелонах польской политики.

Через месяц после полномасштабного вторжения опроса варшавской социологической компании CBOS показало, что 94% поляков хотели бы принять украинских беженцев. Опрос CBOS в прошлом месяце показал, что эта поддержка составила 48%, причем половина поляков сейчас считает, что государственные выплаты, предлагаемые украинским беженцам, слишком щедры.

Фактор Украины в предвыборной гонке Польши

Президент Кароль Навроцкий, в начале этого года одержавший неожиданную победу на выборах, победив действующего премьер-министра Дональда Туска на пост главы государства, выразил скептицизм по поводу стремлений Украины к членству в НАТО и Европейском Союзе.

Он и его союзники из партии «Право и справедливость» обвинили беженцев в том, что они «встают в очередь» на получение социальной помощи. В августе Навроцкий ветировал законопроект, расширяющий их поддержку.

«Это большой вопрос, как Навроцкий сможет примирить интересы польской национальной безопасности с растущими антиукраинскими настроениями среди правого электората», — говорит Петр Бурас, старший научный сотрудник Совета по международным отношениям в Варшаве.

Миграция в Польшу ускорилась в 2015 году, когда Украина была охвачена экономическим кризисом, и все больше приезжих находили временную работу на заводах, строительстве или сфере услуг. Вторжение Путина затем спровоцировало новую волну, и, по данным Еврокомиссии, около миллиона украинцев до сих пор находятся под временной защитой в Польше.

После нападения России Польша направила Киеву миллиарды злотых военной и финансовой помощи. По стратегическим и финансовым соображениям поставки оружия были заменены политической поддержкой и логистическим использованием ее территории.

Не только «чернорабы» на клубнике

Бренды, знакомые каждому украинцу, открыли свои магазины в Польше. В заведении «Пьяная вишня» под покровом Дворца культуры, культовой сталинской высотки Варшавы подают украинские спиртные напитки. Всего в нескольких шагах находится пекарня «Львовские круасаны».

Экономисты отмечают вклад украинских иммигрантов. Польский банк развития в марте подсчитал, что украинские работники, включая иммигрировавших до 2022 года, вносят до 2,4% валового внутреннего продукта Польши, недавно превысившего 1 триллион долларов.

В отчете за 2024 установлено, что 78% перемещенных украинцев в Польше было трудоустроено.

«Благодаря украинским мигрантам мы могли бы компенсировать нехватку рабочей силы в условиях колоссального демографического спада», — сказал Ян Бжозовский, экономист Ягеллонского университета в Кракове.

Он предупредил, что поляки не должны относиться к украинцам негативно.

«Они не обязательно вынуждены оставаться в Польше, поэтому они могут переехать в Германию, Францию или другие страны ЕС. Негативное отношение к ним играет свою роль», — говорит польский экономист.

Статистика относительно преступлений на почве ненависти и дискриминации сложна, поскольку многие жертвы не сообщают об инцидентах, а когда они это делают, национальность или этническая принадлежность не всегда указываются. Польская полиция сообщила, что в 2024 году в Польше было зафиксировано 651 дело против граждан Украины, а за первые девять месяцев этого года — 477.

Польский уполномоченный по правам человека отметил «возрастающее количество актов дискриминации и разжигания ненависти в отношении граждан Украины, проживающих в Польше».

Ассоциация «Никогда больше», варшавская неправительственная организация, собирающая данные о расизме и ксенофобии, заявила, что количество физических нападений на украинцев также увеличилось в период с 2024 по 2025 год.

По словам Елены Бабаковой, исследователя и аналитика миграционных процессов, образ «неблагодарного украинца» занимает важное место в антиукраинских нарративах. По ее словам, когда поляки встречали украинцев, которые не соглашались на какую-либо работу и могли составить им конкуренцию, это нарушало негласный общественный договор.

Бабакова — украинка, прожившая в Польше 17 лет, стала свидетелем этого возмущения лично. Она вспоминает инцидент на детской площадке в Варшаве, которая говорит о том, что для некоторых поляков украинцы никогда не имеют права сохранить свою идентичность.

«Мой ребенок играл в песочнице на детской площадке с маленькой девочкой, и когда ее отец услышал украинский акцент, он отвел ее в сторону, сказав: „Ты не будешь играть с этим украинским мальчиком“», — рассказала Бабакова. «Мой ребенок — гражданин Польши. Он говорит по-польски».

Историческая память

Война России заставила Киев и Варшаву временно отложить такие прения, как Волынская трагедия. Однако трагедия, которую Польша считает геноцидом, — это благодатная почва для попыток России взорвать единство между Польшей и Украиной.

В августе на концерте Макса Коржа произошли столкновения между фанатами и охраной после того, как один из зрителей показал красно-черный флаг ОУН-УПА. На фоне общественного возмущения этим символом премьер Туск объявил о высылке 63 человек, в том числе 57 украинцев.

По сообщениям местных СМИ, когда в сентябре в пригороде Варшавы группа поляков напала на группу молодых украинцев, они потребовали от них возвратиться на фронт.

По словам социологов, польское стремление помогать Украине переживает периоды подъемов и спадов, и, возможно, спадов будет еще больше. Начальная волна поддержки после 2022 года «исчерпана», польский энтузиазм по отношению к Украине после Майдана 2014 года постигла та же участь.

Для Александры Иванюк инцидент в трамвае этим летом свел на нет годы прогресса. Реакция на вторжение Путина заставила ее почувствовать, что говорить по-украински публично в Польше теперь не так и стыдно.

«Я наконец-то почувствовала, что мне больше не нужно беспокоиться о том, как меня воспримут на публике», — сказала она. «Не хочу сказать, что волна солидарности спала, потому что многие (поляки — ред.) по-прежнему делают много для украинских беженцев, но атмосфера явно меняется в сторону враждебности и агрессии».

Ранее Генштаб Польши предупредил, что Россия хочет разжечь антиукраинские настроения среди поляков.