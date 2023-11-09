"Ты работал на неверных, а теперь молишься Аллаху?": боевики ХАМАСа захватили израильского араба (видео)

Террористы захватили мирного жителя и жестоко издевались над ним, несмотря на то, что он был их единоверцем.

В Сети появилось видео, демонстрирующее коварство террористов ХАМАСа, которые 7 октября совершили нападение на территорию Израиля.

В ролике, опубликованном на платформе Х, показано, как боевики, переодевшись в форму израильских солдат, захватили в заложники арабского гражданина Израиля.

Видео зафиксировала камера, прикрепленная к шлему одного из террористов. Они находят гражданского, скрывающегося в придорожном укрытии, и выводят его оттуда под дулом оружия.

Гражданский кричит нападающим, что он мусульманин, и просит не стрелять.

На кадрах видны несколько террористов, одетых в форму израильских солдат, а также некоторых с зелеными повязками ХАМАС, обмотанными вокруг головы. Террористы выводят израильского мирного жителя из укрытия, избивают его прикладом автомата и сажают в машину, спрашивая, как попасть в кибуц Рейм.

“Я спрашиваю в последний раз, прежде чем выстрелить в голову, где Рейм? Перережу тебе горло, где Рейм?”, — допрашивает главарь террористов.

Поскольку заложник не отвечает, его выводят из машины и снова избивают – прикладом и ногами, а затем связывают веревкой. Брошенный на землю и жестоко избитый, гражданский умоляет о пощаде во имя Аллаха, но этим еще больше разъяривает главаря террористической группировки.

“Замолчи! Ты сейчас молишься Аллаху? Ты работал на "неверных" [евреев], а теперь молишься Аллаху? Не произноси имени Аллаха, собака”, — кричит на единоверца террорист.

Ужасные кадры заканчиваются тем, что заложник лежит на асфальте со связанными за спиной руками в окружении террористов ХАМАСа, одетых в форму израильских солдат.

В подписи к видео автор сообщения отметил, что неизвестно, жив ли заложник и какова его судьба.

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Напомним, ранее в Израиле официально сообщили о смерти 22-летней Шани Лук – израильтянки немецкого происхождения, которую боевики ХАМАС похитили и вывезли в Сектор Газа.

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