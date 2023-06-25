"Ты, значит, нелюдь и шестюга": наемники из батальона "Шторм Z" записали обращение к Пригожину (видео)

Преступники, которые накануне поддержали предводителя ППК "Вагнер" Евгения Пригожина, недовольны тем, как он поступил с ними.

Наемники из батальона "Шторм Z" после так называемого путча основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина заявили, что он подставил поверивших ему людей.

Об этом говорится в видеообращении бывших узников к главарю ЧВК "Вагнер".

"Ты, значит, нелюдь, шестюга, больше тебя никак назвать нельзя. Если это не так, выйди, покажись", — отметили они.

Зеки, которые накануне, 24 июня, поддержали "бунт" Пригожина, остались недовольны его результатами, а именно тем, что главарь развернул свои двигавшиеся на Москву колонны и отправил боевиков в полевых лагерей согласно плану.

"А чего ты, говорят, куда-то злился?.. Фуфло пацанам прогнал... Весь "Шторм Z" за тебя был готов по горе идти. И не только "Шторм Z". И твои пацаны. А ты куда-то срулил... нас здесь командиры угнетают. Так вообще не делается", — пожаловались зеки.

Напомним, "развороту" Пригожина от Москвы вроде бы предшествовали переговоры с самопровозглашенным президетом Беларуси Александром Лукашенко.

"Жень, ты подставил нас. Хорошо базарил... Мы оказали тебе поддержку. А сейчас что?.." — задаются вопросом наемники.

Напомним, события псевдопереворота в России можно посмотреть в онлайн-трансляции.

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