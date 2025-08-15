ТСН в социальных сетях

Мир
4174
1 мин

Тянут время: почему Трамп до сих пор не вышел из самолета

Аляску журналисты ждут, когда лидеры США и России сойдут с самолетов для начала встречи.

Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Встреча Путина и Трампа

Встреча Путина и Трампа / © ClashReport

В Анкоридже, на Аляске, начинается начало запланированной встречи президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Камеры журналистов зафиксировали открытую дверь самолета Air Force One, однако американский лидер пока не сошел на землю.

Об этом пишет Sky News.

В то же время, самолет Владимира Путина уже прибыл на Аляску, но российский президент также еще не покинул борт.

Самолет Трампа / © Sky News

Напомним, переговоры двух лидеров запланированы на 22:00 по киевскому времени на закрытой базе в Анкоридже.

Кроме президентов, в состав американской делегации, которая примет участие в переговорах на Аляске, войдут:

  • госсекретарь США Марк Рубио;

  • министр финансов Скотт Бессент;

  • министр торговли Говард Лутник;

  • директор ЦРУ Джон Рэтклифф;

  • специальный представитель президента Стив Виткофф;

  • пресс-секретарь Кэролайн Левитт.

Кроме того, в последний момент к участию в переговорах присоединились министр обороны США Пит Гегсет и глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн.

Однако на встрече Трампа и Путина в Анкоридже не будет главного советника из Украины Кита Келлога.

