- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 4174
- Время на прочтение
- 1 мин
Тянут время: почему Трамп до сих пор не вышел из самолета
Аляску журналисты ждут, когда лидеры США и России сойдут с самолетов для начала встречи.
В Анкоридже, на Аляске, начинается начало запланированной встречи президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Камеры журналистов зафиксировали открытую дверь самолета Air Force One, однако американский лидер пока не сошел на землю.
Об этом пишет Sky News.
В то же время, самолет Владимира Путина уже прибыл на Аляску, но российский президент также еще не покинул борт.
Напомним, переговоры двух лидеров запланированы на 22:00 по киевскому времени на закрытой базе в Анкоридже.
Кроме президентов, в состав американской делегации, которая примет участие в переговорах на Аляске, войдут:
госсекретарь США Марк Рубио;
министр финансов Скотт Бессент;
министр торговли Говард Лутник;
директор ЦРУ Джон Рэтклифф;
специальный представитель президента Стив Виткофф;
пресс-секретарь Кэролайн Левитт.
Кроме того, в последний момент к участию в переговорах присоединились министр обороны США Пит Гегсет и глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн.
Однако на встрече Трампа и Путина в Анкоридже не будет главного советника из Украины Кита Келлога.