Тыкву на 184 кг пришлось разрубать топором: супруги показали гигантский урожай (фото)

Тыква великан фото Gradina Muresan Ocolis

Реклама

Супруги Анжела и Мирча Мурешан из села Околиш в уезде Марамуреш (Румыния) собрали необычный урожай — тыква весом 184,2 кг. Семья выращивает гигантские овощи уже около 11 лет, а теперь планирует продавать семена всем желающим попытаться повторить их результат.

Об этом они сообщили на Gradina Muresan Ocolis.

Реклама

Нынешняя тыква стала самой большой за всю историю хозяйства Мурешанов. Овощ оказался настолько велик, что мужчине пришлось разрубить его топором, чтобы открыть.

Реклама

Гигантская тыква фото Gradina Muresan Ocolis

Интерес гигантскими тыквами появился у Мирчи Мурешана еще тогда, когда семья жила в Испании. На одной из ярмарок мужчина увидел огромную тыкву, приобрел ее семена и решил самостоятельно выращивать такой сорт.

Тыква в Румынии Gradina Muresan Ocolis

«Впервые мы выращивали их именно там, и самая большая тыква весила 172 кг. Мы увидели, что все хорошо получается, но в следующем году вернулись домой к Марамурешу и начали выращивать их здесь. Так поступаем уже 11 лет», — рассказала Анжела Мурешан изданию Agrointeligența.

Тыквы семья использует как для питания людей, так и для кормления животных. Нынешний результат стал для хозяев рекордным.

«В этом году мы установили рекорд — 184,2 кг. Муж разрубил тыкву топором, иначе ее невозможно было открыть. Мы радуемся, ведь в нашей северной части страны климатические условия не позволяют начинать выращивание рано», — отметила Анжела.

Реклама

Супруги Gradina Muresan Ocolis

Как выращивают гигантские тыквы

Супруги уверяют, что используют натуральные методы выращивания без химических препаратов. Для полива берут воду из местной реки, а в качестве удобрения используют навоз и помет домашней птицы.

По словам Анжелы, органические удобрения разлагают вокруг растений, после чего присыпают землей.

Семена высевают в горшки в апреле. Сначала рассаду выращивают в теплице, а в конце мая, когда проходит угроза заморозков, переносят растения в открытый грунт.

Один из секретов получения крупных плодов — контролирование количества цветков на каждом растении.

Реклама

«Важно ограничивать количество остающихся на растении цветков. Нужно оставить всего две-три, а когда начнет формироваться плод — только один. Иначе тыквы не вырастут столь крупными», — объяснила хозяйка.

Интерес других огородников к их результатам подтолкнул Мурешанов к продаже семян из выращенных тыкв. Так семья хочет помочь другим желающим получить подобный урожай.

Помимо гигантских тыкв, Анжела и Мирча выращивают разные сорта помидоров и готовят рассаду для местных жителей.

Для сравнения, самая тяжелая тыква в мире весила 1431,5 кг — ее вырастил фермер из США. А в прошлом году в румынском уезде Муреш фермер собрал тыкву весом 220 кг.

Новости партнеров

Новости партнеров