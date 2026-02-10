Тылы РФ в огне: ВСУ влупили по пунктам управления дронами и складам оккупантов

Удар по РФ / Иллюстративный фото

Реклама

ВСУ ударили по ключевым военным объектам противника на временно оккупированных территориях и в глубине РФ. Поражены склад боеприпасов и пункт управления дронами.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВС Украины.

Какие объекты РФ пострадали

Как сообщается, в ночь на 10 февраля 2026 года в Донецкой области, вблизи населенного пункта Ялта, было поражено вражеское ремонтное подразделение, которое обеспечивало восстановление техники окупантов.

Реклама

Кроме того, на временно оккупированной территории Запорожской области украинские военные нанесли удары по нескольким важным целям:

в районе Камыш-Зари было учебный центр подготовки операторов беспилотников и производства FPV-дронов;

в районе Земледельческого — места сосредоточения живой силы противника.

Также сообщается о поражении пункта управления БпЛА в районе населённого пункта Высокое, принадлежавшего подразделению из состава центра «Рубикон». Кроме того, накануне в Курской области РФ, вблизи населенного пункта Теткино, зафиксировано попадание по пункту управления беспилотниками противника.

На Донетчине, в районе Федоровки, украинские силы поразили полевой состав горюче-смазочных материалов российских войск. В Генштабе подчеркивают, что потери врага и объемы нанесенного ущерба пока уточняются, в то же время подчеркивая

«Силы обороны Украины и дальше будут системно осуществлять мероприятия, направленные на ослабление боевого потенциала российского агрессора», — презюмировали в сообщении.

Реклама

Напомним, вчера, 9 февраля, Силы обороны нанесли ряд ударов по российским войскам.

Да, ВСУ отработали по объектам врага в РФ и на ТОТ. По данным Генштаба, поражен пункт управления и состав боеприпасов врага. Уничтожен также большой состав FPV-дронов.

Масштаб потерь и ущерба уточняется. Силы обороны акцентировали, что удары будут продолжены.