Дата публикации
-
Категория
Мир
Количество просмотров
1282
Время на прочтение
1 мин
Тысяча Трампа: президент США пообещал раздать американцам по $2 тыс.
Трамп анонсировал свою «єПідтримку» на $2000 из денег от импортных тарифов.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал каждому американцу, кроме тех, кто имеет высокий уровень дохода, выплатить по $2 тысячи.
Об этом глава Белого дома написал в соцсети Truth Social.
По его словам, выплаты будут выделены из денег, полученных благодаря введенным им импортным пошлинам.
«Те, кто выступает против пошлин, — дураки! Мы теперь самая богатая и уважаемая страна в мире, с практически нулевой инфляцией и рекордной ценой акций на фондовом рынке. Пенсионные накопления 401 тыс. — самые высокие за всю историю. Мы получаем триллионы долларов и скоро начнем выплачивать наш огромный долг — 37 триллионов долларов. Рекордные инвестиции в США, заводы и фабрики растут по всей стране», — написал Трамп.
Поэтому он пообещал выплатить дивиденды в размере минимум $2 тысяч на человека каждому, «не считая людей с высоким уровнем дохода». О какой именно сумме дохода идет речь, Трамп не уточнил.
В соцсетях шутят, что Трамп «украл» идею у украинского президента Владимира Зеленского.
Напомним, 25 октября 2024 года президент Владимир Зеленский анонсировал программу «Е-поддержка» — о тысяче гривен на человека. Возможностью получить 1000 гривен помощи в прошлом году воспользовались 14,4 млн граждан.
На днях президент Зеленский анонсировал новую программу поддержки — бесплатный проезд по железной дороге для всех украинцев на расстояние 3000 км по территории государства.