Тысячи французов протестовали в Париже на фоне решения правительства о "пенсионной реформе"

Без потасовок между полицейскими и митингующими не обошлось.

В четверг, 16 марта, на улицы Парижа с протестами вышли около семи тысяч человек. Митинг состоялся неподалеку от парламента из-за намерения правительства принять "пенсионную реформу" без голосования в парламенте.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Демонстрация была спонтанной, но достаточно агрессивной. Полицейские пытались разогнать протестующих с использованием слезоточивого газа, а те в ответ швыряли брусчаткой. Митингующие жгли файеры и мусорники, а также повредили один из элитных магазинов столицы, сообщает Associated Press.

Французы снова протестовали из-за пенсионной реформы

Французы снова протестовали из-за пенсионной реформы

Напомним, на прошлой неделе палата парламента проголосовала за противоречивую реформу, позволяющую увеличить пенсионный возраст с 62 до 64 лет. Но для ее введения обе палаты парламента должны были поддержать окончательный проект.

Из-за того, что правительству так и не удалось собрать большинство перед голосованием, премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила, что правительство будет продвигать реформу с помощью специального положения конституции. Оно позволяет принять решение без голосования парламентариев.