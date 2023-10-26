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Тысячи гривен, долларов и евро: в Польше оштрафовали украинца, который незаконно перевез деньги в машине

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Тысячи гривен, долларов и евро: в Польше оштрафовали украинца, который незаконно перевез деньги в машине

Наличные деньги на границе/Иллюстративное фото / Фото: http://dpsu.gov.ua/

Средства были незадекларированы.

В Польше таможенники обнаружили незаконный провоз наличных на пограничном пункте Медики. Украинца, перевозившего тысячи гривен, евро и долларов, оштрафовали.

Об этом сообщает Палата налогового администрирования в Жешуве.

Подробности

В ведомстве отмечается, что нарушение удалось обнаружить во время осмотра автомобиля. Так, гражданин Украины перевез почти 13 тысяч евро, 4,5 тысячи долларов и 405 тысяч гривен. Поскольку на границе не были задекларированы наличные средства, путешественник получил штраф – 12 000 злотых.

"Человек, перевозящий не менее 10 000 евро (или эквивалент этой суммы в других валютах), при въезде или выезде из Европейского Союза обязан сообщить об этих средствах в письменном виде сотрудникам таможенно-налоговой службы или Пограничной службы", – напомнили в налоговом управлении.

Напомним, в Закарпатской области суд к испытательному сроку приговорил гражданку Чехии, которая пыталась перевезти через границу своего возлюбленного.

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Дата публикации
Просмотры
28к
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