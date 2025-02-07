Тысячи людей бегут с греческого Санторини — остров трясет из-за серии землетрясений

Власти сообщают, что готовятся к разным сценариям развития ситуации.
Два землетрясения магнитудой 5,2 и 4,7 балла произошли у греческого острова Санторини в среду вечером и в 7:50 утра в четверг по местному времени. Из-за этого более 11 тысяч человек покинули остров.
Об этом пишет издание Reuters.
Власти предупредили о высоком риске оползней на некоторых частях острова. В регионе закрыли школы. Туда отправлены спасатели. Местным жителям посоветовали избегать портов и скоплений в помещениях.
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"Чрезвычайное состояние будет действовать до 3 марта, чтобы дать возможность реагировать на потребности населения и последствия сейсмической активности", — сообщило Министерство по климатическим кризисам и гражданской защите населения.
Справка:
Остров Санторини является частью Греческой вулканической дуги — цепи вулканических островов, последнее крупное землетрясение на острове произошло летом 1956 года.
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