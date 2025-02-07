Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Тысячи людей бегут с греческого Санторини — остров трясет из-за серии землетрясений

Тысячи людей бегут с греческого Санторини — остров трясет из-за серии землетрясений

Эвакуацию с острова усложняет плохая погода / Фото: Associated Press

Власти сообщают, что готовятся к разным сценариям развития ситуации.

Два землетрясения магнитудой 5,2 и 4,7 балла произошли у греческого острова Санторини в среду вечером и в 7:50 утра в четверг по местному времени. Из-за этого более 11 тысяч человек покинули остров.

Об этом пишет издание Reuters.

Власти предупредили о высоком риске оползней на некоторых частях острова. В регионе закрыли школы. Туда отправлены спасатели. Местным жителям посоветовали избегать портов и скоплений в помещениях.

© Associated Press
Фото: Associated Press

Большое количество желающих уехать заставило власти открыть аварийные паромные маршруты

"Чрезвычайное состояние будет действовать до 3 марта, чтобы дать возможность реагировать на потребности населения и последствия сейсмической активности", — сообщило Министерство по климатическим кризисам и гражданской защите населения.

Справка:

Остров Санторини является частью Греческой вулканической дуги — цепи вулканических островов, последнее крупное землетрясение на острове произошло летом 1956 года.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация