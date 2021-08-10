Тысячи людей бежали, а курортные поселки сгорели: что происходит в охваченной пламенем Греции (фото, видео)

Тысячи людей бежали, а курортные поселки сгорели: что происходит в охваченной пламенем Греции (фото, видео)

Греция переживает беспрецедентные пожары.

В Греции по состоянию на 10 августа продолжаются масштабные лесные пожары, к тушению которых привлечено большое количество техники и пожарных. Кроме того, жара и возгорания нанесли серьезную нагрузку на электрическую систему страны.

Об этом пишет Kathimerini.

Наиболее пострадавший от пожаров района — это север Эвии (Эвбея), где активные пожары бушевали в течение 5 дней. Тысячам зданий нанесен неисчислимый ущерб, и многие были полностью разрушены. Из-за масштабного возгорания, которое распространяется греческим островом Эвбея, более 2500 человек были вынуждены бежать, покидая свои дома.

На этом же острове в пожаре сгорело древнее оливковое дерево. Как пишет Greek Reporter, дереву было более 2000 лет и оно было крайне больших размеров и приносило плоды. Сейчас от растения остались только обгоревшие фрагменты.

ΡΟΒΙΕΣ Ευβοίας: Ελιά ... 2500 χρόνων! ️

Πριν και μετά την ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ! ️￼

Ελαιώνας ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ￼! ️ ￼ pic.twitter.com/0wqeZ7hmUO — apostolis panagiotou (@appanagiotou) August 8, 2021

Всего за последние дни в разных районах страны вспыхнуло около 600 пожаров. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заметил, что последние дни были одними из самых тяжелых для страны за последние десятилетия. Он назвал нынешние пожары беспрецедентными. Мицотакис поблагодарил страны, которые предложили свою помощь в борьбе с пожарами в Греции, а также местным пожарным и спасателям.

"Пожары, возникшие из-за беспрецедентной жары и долгих месяцев засухи, сейчас очень трудно потушить", — сказал Мицотакис.

В то же время премьер-министр Греции извинился "за любые слабые места", связанные с ликвидацией масштабных лесных пожаров. Он заверил, что ответственных привлекут к ответственности, а люди, которые потеряли имущество, получат компенсацию.

"Масштабы катастрофы, особенно на Эвбее и в Аттике, затмевает сердца всех нас. И я, во-первых, приношу свои извинения за любые существующие слабые места", — сказал Мицотакис.

"Мы знаем по опыту, что катастрофа, к сожалению, не заканчивается тушением пожаров и. Далее следуют наводнения, сели, оползни, что может быть катастрофическим в случае сильных осадков, очень часто случается в последние годы", — добавила профессор кафедры геологии афинского университета Ники Евельпиду.

Напомним, в США из-за пожара полностью сгорело весь город фото, видео. А в Турции большинство лесных пожаров на популярном курорте удалось локализовать.

Кроме того, в Черногории вспыхнули масштабные лесные пожары. Огонь охватил высоту Мало-Брдо и приблизился к столице страны Подгорице.

Как сообщалось, 6 августа сводный отряд пожарных со всей страны прибыл в Грецию для помощи в борьбе с масштабными лесными пожарами. Сотня спасателей ГСЧС с необходимым оборудованием вылетели из аэропорта "Киев".

Отметим, каждое лето Грецию охватывают лесные пожары, однако в этом году огонь — сильнейший за последние несколько лет.

Началось все с лесных возгораний. Первым загорелся остров Пелопоннес, близ города Патры. Местные власти были вынуждены эвакуировать четыре села вблизи, а также перекрыть почти трехкилометровый мост Рио-Антирио, соединяющий полуостров и материковую часть Греции.

Основная причина массовых пожаров в стране — аномальная жара, которой Греция не знала почти 35 лет. В некоторых регионах температура днем достигает отметки 45 градусов. И хотя лесные пожары в Греции вспыхивают каждый год, экологи говорят, что из-за глобального потепления ситуация будет становиться все хуже.

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